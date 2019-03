Sfera Ebbasta rompe il silenzio | «The Voice? Non ho bisogno della Tv»

Sfera Ebbasta : «The Voice mi incuriosiva ma non ne ho bisogno» : Sfera Ebbasta Sfera Ebbasta ha rotto il silenzio sulla sua esclusione dalla sesta edizione di The Voice, in partenza su Rai 2 ad aprile. Il cantante, attraverso un’intervista concessa a Repubblica, ha espresso il suo punto di vista sulla decisione dell’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini di estrometterlo dal ruolo di coach, posto che è stato poi occupato da Gigi D’Alessio. Sfera, al secolo Gionata Boschetti, ha ...

Al concerto di Sfera Ebbasta con mamma o papà - biglietti gratis per i genitori : ... il tour debutta con una data zero dalla Zoppas Arena di Conegliano, TV, il 12 Aprile per proseguire al Palazzo dello sport di Roma il prossimo 17 Aprile, al Palapartenope di Napoli il 19 Aprile e ...

«Forse è meglio così». A poco meno di un mese dalla decisione dell'Amministratore ...

Sfera Ebbasta su esclusione da The Voice : "Meglio così - non ho bisogno della tv" : Sfera Ebbasta sceglie il quotidiano La Repubblica per la prima intervista dopo i fatti di Corinaldo di dicembre scorso, allorquando i morti furono 6 ("Quello che è successo va oltre la musica, oltre il mio personaggio, oltre tutto. Quella notte ha sconvolto tutti, ci ha distrutto, pensare che sia successo è incredibile. Certe cose in un paese come il nostro non possono succedere. La sicurezza è la prima regola nella vita di tutti i ...

Sfera Ebbasta - sostituito a The Voice? ‘Non ho bisogno di certi canali’ : Mai banale, Sfera Ebbasta parla di tutto in una intervista a Repubblica, dalla tragedia di Corinaldo, all’esclusione come coach a The Voice, alle tante polemiche sulle droghe e la sua musica. Sulla tragedia di Corinaldo è categorico: “Quella è una cosa che non passa, e non passerà mai. (“ero in dubbio poi ho pensato che la cosa migliore fosse rispondere con quello che so fare meglio, con la musica”). Del suo silenzio dopo ...

Monina critica Sfera Ebbasta - Facebook lo banna per tre giorni : Nei giorni scorsi Michele Monina ha pubblicato un articolo molto duro nei confronti di Sfera Ebbasta. Non è la prima volta che il popolare giornalista, scrittore e critico musicale si scaglia in maniera netta contro il trapper milanese, e difficilmente sarà l'ultima. A destare stupore, però, è il blocco dei suoi account Facebook, con ogni probabilità conseguente alle numerose segnalazioni ricevute proprio per il sopracitato articolo. 'Segnalato ...

Audio e testo di Cabriolet di Salmo feat. Sfera Ebbasta - la dimostrazione della pace tra Davide e Golia : Quando nell'album "Playlist" (2018) era comparsa la traccia Cabriolet di Salmo feat. Sfera Ebbasta si era sollevato un coro a metà tra il sorpreso e l'indignato, ma tuttavia la parte più sana del pubblico si era detta incuriosita dall'apparente ossimorica collaborazione. Il brano è stato prodotto da Salmo e Charlie Charles, già collaboratore e talent-scout del mondo della trap, e riporta entrambe le dimensioni dei due interpreti che si ...

Salmo feat. Sfera Ebbasta ritorna con “Cabriolet” il nuovo singolo di già certificato disco di platino : Dopo il successo del cortometraggio di “Lunedì” con la partecipazione straordinaria di Alessandro Borghi, oltre 2 milioni di views su Youtube in una settimana e al #1 in Music Video Trending Chart, da venerdì 15 marzo in radio CABRIOLET, il nuovo singolo di Salmo feat. Sfera Ebbasta già certificato disco di platino. Nella sua carriera ha collezionato in totale, tra album e singoli, 23 dischi di platino e 21 dischi d’oro, raggiungendo oltre 343 ...

Sfera Ebbasta e Young Signorino/ "Se i vostri figli sbagliano non è colpa della trap" : Non siamo noi il cattivo esempio: Young Signorino e Sfera Ebbasta accusano i genitori di dare troppa libertà ai figli ecco cosa dicono

Se tuo figlio spaccia non è colpa del rap - Sfera Ebbasta si sfoga in rima contro i perbenisti : Nel nuovo singolo “Mademoiselle” risponde alle accuse dopo mesi di silenzio: “Ti do il benvenuto in Italia. Il Paese di chi non ci mette mai la faccia”

Sfera Ebbasta dopo Corinaldo e l’esclusione da The Voice le canta a tutti : “Qua tutti puntano il dito perché fumo - perché bevo e spendo sto cash” : Senza dubbio Sfera Ebbasta, complice la tragedia di Corinaldo dello scorso dicembre ma non solo, è tra i protagonisti della scena trap italiana più criticati per ogni sua dichiarazione, recentemente è stato “epurato” da The Voice Of Italy e qualsiasi cosa dica o faccia finisce “sotto attacco”. Ma procediamo con ordine. Sfera Ebbasta con l’album “Rockstar” pubblicato il 19 gennaio 2018 e prodotto da ...