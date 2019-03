Serie C | Pro Vercelli-Virtus Entella 0-0 | al Piola vincono le difese

Serie B - pronostici del 30° turno : il Palermo favorito sul Cosenza : Il 29 marzo avrà inizio la 30a giornata del campionato di Serie B che vede una lotta accesa per la conquista delle prime due posizioni in classifica, che a fine campionato valgono la promozione diretta in Serie A. Il Brescia continua a mantenere il primato cercando di tenere distante il Palermo guidato da Roberto Stellone, che ha ritrovato la vittoria dopo un periodo difficile battendo il Carpi in casa. Avvalendoci delle quotazioni di Planetwin ...

Risultati Serie C - i live dei recuperi : secondo tempo tra Pro Vercelli ed Entella [FOTO] : 1/36 Foto LaPresse/Claudio Grassi ...

In arrivo The Rookie su Rai2 - la Serie con Nathan Fillion di Castle nel nuovo sabato proposto da Carlo Freccero : È in arrivo The Rookie su Rai2. La serie con Nathan Fillion di Castle è una delle novità in programma sulla rete diretta da Carlo Freccero. Basata su fatti realmente accaduti, lo show segue la storia di John Nolan, un uomo di circa 40 anni che si sposta a Los Angeles e diventa una delle matricole più anziane nel dipartimento di polizia. Nolan non ha però fatto i conti con gli aspiranti agenti, più giovani e molto più agguerriti di lui che dal ...

Il Real Madrid pronto a rivoluzionare la rosa : Zidane vuole pescare in Serie A : Zinedine Zidane vuole una rosa del tutto nuova in vista della prossima stagione, il Real Madrid opererà copiosamente sul mercato Zinedine Zidane è tornato al Real Madrid dopo qualche mese di pausa. Il club madrileno ha vissuto un inizio di annata horror e la stagione è ormai compromessa. Zidane però, prima di tornare in sella, ha chiesto alcune rassicurazioni in merito al calciomercato che i blancos metteranno in atto nella prossima ...

Sega : un nuovo sondaggio rivolto ai giocatori per decidere i prossimi passi di alcune Serie come Sonic - Yakuza - Valkyria Chronicles e molte altre : come riporta Gematsu, Sega ha da poco pubblicato un nuovo sondaggio mirato a raccogliere feedback "per aiutarci a determinare i prossimi passi per alcune delle nostre serie più popolari, tra cui Sonic the Hedgehog, Yakuza, Valkyria Chronicles, Phantasy Star e altro ancora."Il sondaggio pone domande come:Potete partecipare al sondaggio andando sulla pagina Games.Sega.com. Leggi altro...

Basket - Serie A – Problema in casa Torino : stipendi di febbraio in ritardo : Nuova grana in casa Fiat Torino: gli stipendi di febbraio sono in ritardo di otto giorni, sei lavorativi La stagione della Fiat Torino non è andata secondo i piani. L’annata passata, nella quale il club piemontese si è piazzato a centro classifica ed ha vinto anche la Coppa Italia, è solo un lontano ricordo. L’attuale campionato di Serie A è un disastro che vede Torino 13ª, a soli 2 punti dalla zona retrocessione. Come se non bastasse, ...

Rachel Bilson e Ryan Hansen protagonisti di due pilot Fox di nuove Serie tv : Rachel Bilson e Ryan Hansen ripartono da due nuovi progetti per Fox nella speranza che da pilot si trasformino in serie tv e che riescano a conquistare il pubblico. Rachel Bilson nello show di Tom Kapinos Rachel Bilson potrebbe tornare su Fox a distanza di dodici anni da The O.C. dove ha recitato tra il 2003 e il 2007. Recentemente vista anche nel flop crime Take Two, Bilson sarà la protagonista del pilot dramedy antologico intitolato per il ...

Restart - a Sky workshop su pirateria e stadi con protagonisti Serie A : La lotta alla pirateria e la necessità di costruire nuovi stadi sono i principali temi al centro del workshop 'Restart, insieme per il calcio', ospitato negli studi di Sky, a cui partecipano fra gli altri il sottosegretario allo Sport, Giancarlo Giorgetti, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, quello della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, quello della Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo, e quello...

Basket femminile - le migliori italiane della 22a giornata di Serie A1. Nicole Romeo sempre più protagonista - De Pretto mantiene Venezia in testa : Andiamo ad analizzare quali sono state le migliori giocatrici italiane della 22a giornata della Serie A1 di Basket femminile. Nicole Romeo: la giornata di riposo osservata la scorsa settimana non ha interrotto lo strepitoso momento di Ragusa La vincitrice della Coppa Italia domina contro Battipaglia e Nicole Romeo, arrivata in Sicilia soltanto a gennaio, si dimostra ancora una volta un vero e proprio valore aggiunto. L’italo-australiana ...

The Walking Dead 9×15 è il penultimo episodio della Serie : Alpha pronta ad uccidere Daryl? Anticipazioni 25 marzo : The Walking Dead 9x15 è il penultimo episodio della serie, la quiete prima della tempesta o del violento finale già preannunciato che ci attende tra due settimane. La verità su Michonne e Daryl è venuta a galla proprio nell'episodio di questa sera e forse per loro è arrivato il momento di tornare ad occuparsi degli altri, proprio come in passato, ed in nome di un futuro migliore ma con la Fiera ormai all'orizzonte, tutto potrebbe essere ormai ...

Calcio - Serie B 2019 : il presidente Mauro Balata propone l’uso del VAR nei play-off e nei play-out : L’uso della tecnologia nel Calcio italiano potrebbe riguardare presto anche il campionato di Serie B. Stando a quanto si apprende dall’Ansa infatti, il presidente della Lega B Mauro Balata ha espresso con chiarezza la volontà di usare il VAR nel torneo cadetto, quando prenderanno il via i play-off e i play-out di questa stagione. La volontà di Balata, quindi, è quella di garantire un sistema di giudizio diverso e anche di supporto ...

