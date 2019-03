Serie B | vola il Palermo | frena il Verona | pareggia il Lecce

Blastingnews

(Di martedì 19 marzo 2019) LaB è un campionato lungo ed imprevedibile e, quando mancano 10 giornate dalla fine, la classifica è più incerta che mai, sia in testa che in coda. Il Brescia capolista in questa giornata ha riposato, ma nonostante non abbia giocato, resta in testa e vede avvicinarsi solo il. Anche in questa giornata non sono mancate le sorprese.Il Brescia vede la A vicina, ilvince Il Brescia di Corini vede la A sempre più vicina e, grazie ai gol del bomber Donnarumma, vince anche quando non gioca, visto che dagli altri campi sono arrivate molte buone notizie per le rondinelle bresciane. L'unica ad aver vinto è ildi Stellone che batte facilmente il fanalino di coda Carpi.sogna il ritorno in A, dopo aver perso l'anno scorso la promozione per un soffio a Frosinone. Dagli altri campi, ildi Grosso è costretto al pari interno contro un buon Ascoli che era ...

flaminiaedint : L’Atletic Cagli calcio a 5 vola in serie B - modenainterista : Milan-Inter: è un derby dal sapore di Champions. Chi vince, vola in classifica - chalcio : #chalciocom Chiasso, dopo soli 6 mesi Batista saluta e vola in Brasile -