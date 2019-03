Serie A Juventus | Cancelo | ' Cristiano Ronaldo? Dove va fa la storia'

Serie A Juventus - Cancelo : «Ronaldo non deve dimostrare nulla a nessuno» : Ora mi sto allenando con i due più forti difensori del mondo, Bonucci e Chiellini . In Italia il livello è molto alto e oggi mi sento molto più forte di un anno o due fa". Tutto sulla Juventus ...

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 28^a giornata. Fabio Quagliarella eterno - Sturaro stende la Juventus : Si è disputata questo fine settimana la 28esima giornata della Serie A di Calcio, che come al solito ci ha riservato molto spettacolo, tante reti, e ottime prestazioni da parte degli italiani, che si sono confermati decisivi nelle gare disputate. eterno. Fabio Quagliarella non smette mai di segnare, e anche questa settimana si conferma capocannoniere della Serie A, segnando il suo 21esimo sigillo stagionale nel 5-3 al Sassuolo, nella gara che ha ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Juventus? Nostra bravura è stata nella compattezza in campo» : Genoa-JUVENTUS 2-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A Serie A Genoa Juventus Prandelli Tutte le notizie di Genoa Per approfondire

Serie A - la Juventus perde 2-0 contro il Genoa : in gol anche l'ex Sturaro : Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato la Serie A è tornata in campo anche oggi alle ore 12.30, quando è scesa in campo la capolista indiscussa della Serie A, la Juventus, l'avversario di turno è il Genoa guidato da Prandelli. Il "Grifone" già nel girone di andata era stata una delle pochissime squadre a non soccombere allo strapotere juventino. Mister Allegri alla vigilia aveva annunciato l'assenza di Ronaldo, che è stato fatto riposare in ...

Serie A - lunch match Genoa-Juventus 2-0 : 14.24 Prima sconfitta per la Juventus: gliela infligge il Genoa, che all'andata aveva pareggiato allo 'Stadium'.Per i bianconeri resta un tranquillo +18 sul Napoli Nel primo tempo, l'ex Perin nega il gol a Sanabria con un gran riflesso. Var protagonista al 32':Di Bello prima concede poi revoca un rigore al Genoa per mano di Cancelo. Anche nella ripresa l' arbitro torna sui suoi passi su gol di Dybala,annullato per fuorigioco di Can. L'ex ...

DIRETTA GENOA JUVENTUS/ Streaming video DAZN : all'andata clamoroso pareggio - Serie A - : DIRETTA GENOA JUVENTUS Streaming video DAZN, quote e risultato live del match della ventottesima giornata del campionato di Serie A.

Serie A TIM – La Juventus ospite de Genoa : ecco dove seguire in diretta il lunch match della domenica : Il lunch match della domenica vedrà il Genoa ospitare la Juventus di Allegri: ecco come seguire la partita in diretta La 28esima giornata di Serie A TIM è iniziata con gli anticipi del sabato, che hanno regalato forti emozioni e grande spettacolo. Mancano ancora diverse sfide, che andranno in scena nella giornata di domenica: in attesa del derby della Madonnina, tra Milan e Inter, ad aprire le danze domani sarà il lunch match tra Genoa e ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus e Fiorentina vincono nel 18° turno - cinquina della Roma contro il Chievo : In attesa del posticipo domenicale tra Milan e Florentia, è andato in archivio il 18° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. Cinque le partite, dunque, che sono andate in scena e non hanno mutato il quadro della situazione nelle posizioni nobili della classifica. Juventus e Fiorentina, infatti, hanno conquistato i tre punti. La Vecchia Signora si è imposta in trasferta contro il Pink Bari 3-1. Una partita non semplice per le ...

Serie A – Juventus troppo forte : Snai decide di pagare in anticipo le scommesse sullo scudetto : La Juventus domina il campionato di Serie A, il distacco dalle inseguitrici, con poche partite al termine, sembra ormai incolmabile: Snai decide di pagare in anticipo le scommesse sulla vittoria dello scudetto Restano 11 giornate in calendario e i punti di vantaggio della Juventus sul Napoli sono ben 18. Un gap così elevato che, andando contro la comune pratica (ossia aspettare la matematica certezza) Snai, come riporta Agipronews, ha ...

Lega Serie A - Miccichè esalta la Juventus : “vittoria importante per il nostro calcio” : Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, ha esaltato la vittoria della Juventus ritenendola fondamentale per il calcio italiano “Una serata magica per il calcio italiano, voglio complimentarmi con la Juventus“. Così Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, commentato il passaggio ai quarti di Champions dei bianconeri dopo il 3-0 all’Atletico Madrid firmato da Cristiano Ronaldo con una tripletta. ...

Serie A 2019 - 27^ giornata : Napoli bloccato dal Sassuolo - -18 dalla Juventus! La Lazio pareggia a Firenze : Nella serata si sono disputate due partite valide per la 27^ giornata della Serie A 2019 di calcio che si completerà domani sera con il posticipo tra Roma ed Empoli. L’esito dei due incontri incide in maniera determinante sulle posizioni che contano del nostro campionato, ormai entrato nel suo rush conclusivo (mancano undici turni al termine della stagione). Il Napoli è stato clamorosamente bloccato sul campo del Sassuolo, i partenopei ...

Serie A. Il Napoli non passa a Sassuolo - 1-1 e Juventus ora a 18 punti : La cronaca delle occasioni la inaugura Boga, con un destro a giro di poco a lato. Sull'altro fronte Ferrari è decisivo per bloccare Ounas in progressione verso Pegolo. Il portiere neroverde si fa poi ...

Serie A - Juventus-Udinese 4-1 : highlights e gol 27esima giornata - Sky TG24 - : Nell'anticipo della 27esima giornata la capolista travolge i friulani e consolida il primo posto in classifica. La squadra di Allegri nel primo tempo indirizza il match con una doppietta di Kean, poi ...