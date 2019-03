Segnali d' acquisto per Peugeot

Segnali d'acquisto per Publicis Groupe : Chiusura del 13 marzo Punta con decisione al rialzo la performance del colosso della pubblicità francese , tra i titoli dell'indice CAC40 , con una variazione percentuale dell'1,02%. Operatività ...

Segnali d'acquisto per Amplifon : Chiusura del 12 marzo Punta con decisione al rialzo la performance della società leader nelle soluzioni uditive , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , con una variazione percentuale dello 0,74%. ...

Segnali d'acquisto per Red Electrica : Chiusura dell'8 marzo Composto ribasso per l' azienda che trasporta energia elettrica , tra i componenti dell' Ibex 35 , in flessione dello 0,73% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di ...

Segnali d'acquisto per Danone : Chiusura del 7 marzo Punta con decisione al rialzo la performance di Danone , tra i titoli dell'indice CAC40 , con una variazione percentuale dello 0,98%. Operatività odierna: Il quadro tecnico di ...

Segnali d'acquisto per Sias : Chiusura del 6 marzo Punta con decisione al rialzo la performance della holding , tra i titoli dell'indice FTSE Italia All-Share , con una variazione percentuale dello 0,94%. Operatività odierna: ...

Segnali d'acquisto per Pernod Ricard : Chiusura del 4 marzo Punta con decisione al rialzo la performance del colosso degli alcolici , tra i titoli dell'indice CAC40 , con una variazione percentuale dello 0,56%. Operatività odierna: Le ...

Segnali d'acquisto per Acerinox : Chiusura del 22 febbraio Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , con una variazione ...

Segnali d'acquisto per Fincantieri : Chiusura del 21 febbraio Composto ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo , tra i componenti del FTSE Italia All-Share , in flessione dello 0,39% sui valori precedenti, anche se il ...

Segnali d'acquisto per Enel : Chiusura del 19 febbraio Composto ribasso per il gruppo energetico , tra i componenti del FTSE MIB , in flessione dello 0,34% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane ...