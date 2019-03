Sega | un nuovo sondaggio rivolto ai giocatori per decidere i prossimi passi di alcune

eurogamer

(Di martedì 19 marzo 2019) Come riporta Gematsu,ha da poco pubblicato unmirato a raccogliere feedback "per aiutarci a determinare iperdelle nostre serie più popolari, tra cui Sonic the Hedgehog, Yakuza, Valkyria Chronicles, Phantasy Star e altro ancora."Ilpone domande come:Potete partecipare alandando sulla pagina Games..com.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Sega: un nuovo sondaggio per decidere il futuro di alcune serie popolari. - focusTECHit : Sonic, SEGA annuncia un nuovo gioco in arrivo - | - RedSavarin14 : RT @NintendoHall: Blade Arcus Rebellion from Shining: pubblicato un nuovo livestream di SEGA sul titolo -