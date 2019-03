Se la pornografia porta i giovani all' impotenza

gqitalia

(Di martedì 19 marzo 2019) No, ad acquistare il Viagra non sono solo gli anziani: secondo diverse indagini, tra il 14% e il 35% deine ha già fatto uso. «Fino al 2002, l'incidenza degli uomini sotto i 40 anni era intorno al 2-3%», spiega Mary Sharpe della Reward Foundation, un’associazione inglese che studia le connessioni fra sesso e internet. «Dal 2008, da quando il porno in alta definizione free-streaming è diventato così immediatamente disponibile, la percentuale è costantemente aumentata».Finora, secondo gli studi accademici sul Viagra, il farmaco veniva utilizzato dagli uomini in cattive condizioni fisiche per via del peso eccessivo, o del consumo di alcol, tabacco e droga, e da quelli con problemi di salute mentale, come stress, ansia e, soprattutto, depressione. Ma a questo elenco, negli ultimi anni, si è aggiunto un nuovo fattore: l’uso compulsivo della, che crea aspettative poco ...