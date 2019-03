Scuola - Anief dice basta all'abuso dei contratti a termine : Per il Presidente del giovane sindacato della Scuola , Anief , Marcello Pacifico , il problema del precariato si risolverebbe con l'eliminazione dell'eccessivo ricorso al lavoro a tempo determinato. Il ...

Scuola - Anief chiede inserimento materia Cittadinanza e Costituzione italiana : Il Presidente nazionale del sindacato Anief , Marcello Pacifico , durante un'audizione presso la VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione in merito all'esame della proposta di legge "Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella Scuola primaria e secondaria e del premio annuale per l'educazione civica" ...

Scuola - Anief chiede inserimento materia Cittadinanza e Costituzione italiana : Il Presidente nazionale del sindacato Anief , Marcello Pacifico , durante un'audizione presso la VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione in merito all'esame della proposta di legge "Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella Scuola primaria e secondaria e del premio annuale per l'educazione civica" ...

"Quota 100" e Scuola - Anief : 17 mila su 77 mila domande di pensionamento anticipato : A fronte di 77.483 domande , l'Inps ha comunicato che ci sono circa 17 mila richieste presentate da insegnanti, Ata e presidi. Lo scrive l' Anief precisando che per il prossimo anno, comunque, si ...

Scuola - Anief aderisce agli scioperi del 27 febbraio e dell'8 marzo : Il sindacato Anief non ci sta: troppi gli elementi di rottura in questo inizio 2019 che continua a vedere la Scuola sotto attacco . L'ultimo elemento, in ordine di tempo, è quello del progetto di ...