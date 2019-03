blogo

(Di martedì 19 marzo 2019)Archiviata la sfuriata contro Ornella Vanoni, Amadeus e l'intero gruppo di lavoro di Ora o Mai Più, Giovanniè tornato a parlare delle proprie condizioni di salute, già preoccupanti nell'ottobre del 2015 con tanto di intervento e pacemaker, dalla propria pagina Instagram.Il cantante ha infatti rivelato di averla vita per ben 3, da inizio, 19 marzo. Dimesso dall'ospedale, domani, mercoledì 20 marzo,avrà il responso da un ultimo esame effettuato., 'hodiper 3da' -19 marzo 2019 14:17.

gossipblogit : Scialpi, 'ho rischiato di morire per 3 volte da gennaio a oggi' - video - elisabemax : RT @WeLoveScialpi: @Scialpi choc: '(Per il cuore) Ho rischiato di morire tre volte da gennaio'; dimesso dall'ospedale domani ultimo esame,… - elisabemax : RT @scialpi: Scialpi choc: '(Per il cuore) Ho rischiato di morire tre volte da gennaio' - Gazzetta di Parma -