Sci alpino | domani scattano i Campionati Italiani Assoluti di Cortina | il programma

Sci alpino - Dominik Paris : “Una stagione fantastica - la vittoria di Soldeu è la più bella” : Dominik Paris ha chiuso un anno magico. Campione del Mondo di Super-G e Coppa del Mondo sempre di supergigante in bacheca. Inoltre la doppietta di Bormio, il successo di Kitzbuehel. Nell’intervista a La Repubblica l’altoatesino si è raccontato, partendo proprio dalla sua stagione: “E’ stata una stagione fantastica, in cui sono diventato quel che volevo essere, un discesista al top su tutte le piste e in tutte le ...

Sci alpino - si chiude una stagione da 10 vittorie per l’Italia - con Paris “salvatore della patria” : Si è chiusa con 10 vittorie complessive la Coppa del Mondo 2018/19 per quanto riguarda i colori azzurri. Un’annata che ha regalato numerose soddisfazioni per una squadra letteralmente aggrappata sulle spalle di Dominik Paris che ha davvero fatto la differenza e ha sorretto una intera Nazione. Sul fronte femminile, ovviamente, abbiamo pagato a caro prezzo il lungo infortunio della nostra punta di diamante, Sofia Goggia che, nonostante ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin vince tutto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - il presidente della Federazione Internazionale esalta Paris : “è un atleta incredibile” : Il numero uno della Federazione Internazionale di sci ha parlato dell’atleta italiano, esaltando le sue qualità “Paris è un atleta incredibile, quello che ha fatto questo inverno in discesa e in superG è stato incredibile, una sorpresa per come è andato forte soprattutto nella fine della stagione. Una grandissima cosa non solo per l’Italia ma per lo sci in generale. Lui uno dei più grandi discesisti che l’Italia ha ...

Sci alpino : Lucchini seconda nel Gigante Fis Junior di Bardonecchia : Valle d'Aosta protagonista domenica 17 marzo a Bardonecchia nel Gigante Fis Junior, con Elisa Pilar Lucchini seconda assoluta a prima Aspiranti. A imporsi è la valsusina Sara Allemand, 1'54"43,, che ...

Sci alpino - Classifica montepremi Coppa del Mondo : quanti soldi hanno guadagnato gli sciatori? Dominik Paris secondo - cifra da urlo : Dominik Paris ha concluso un’annata meravigliosa in cui si è laureato Campione del Mondo di superG e ha vinto la Coppa del Mondo nella medesima specialità. L’altoatesino ha ribadito di essere un fenomeno assoluto dello sci alpino, un fuoriclasse unico nel suo genere che ha fatto sognare l’Italia per tutto l’anno e bisogna aggiungere che si è imposto anche nelle discese di Bormio e di Kitzbuehel, due grandi classiche del ...

‘Italia - come stai?’ : il bilancio della stagione dello Sci alpino. Paris e Goggia fuoriclasse - male le diScipline tecniche : La lunga stagione dello sci alpino si è conclusa ieri. Dominik Paris si è consacrato come autentico e puro fuoriclasse, collezionando successi a raffica e, soprattutto, il titolo iridato di SuperG, nonché la Coppa del Mondo nella medesima specialità. Anche Sofia Goggia, pur in un’annata a mezzo servizio condizionata da un grave infortunio, non ha fatto mancare il suo contributo, confermandosi una fuoriclasse indiscussa. I trionfi delle ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo 2019 : a Soldeu l’Italia chiude con il trionfo assoluto di Dominik Paris : La Coppa del Mondo di sci alpino si è chiusa ufficialmente. L’ultima settimana delle Finali di Coppa del Mondo a Soldeu è sicuramente stata caratterizzata, in chiave azzurra, dalla straordinaria doppietta di Dominik Paris. L’apoteosi assoluta da parte dell’altoatesino, che ha trionfato prima in discesa e poi in supergigante e proprio questa seconda vittoria è stata quella che ha fatto entrare Paris nella storia. Un successo che ...

Sci alpino – Coppa Europa - a Della Mea la coppa di specialità : coppa Europa, Della Mea seconda nello slalom di Folgaria: terzo podio dell’anno, vince la coppa di specialità La stagione internazionale di Lara Della Mea si chiude alla grande. L’azzurra sale per la terza volta sul podio in coppa Europa chiudendo seconda nello slalom di Folgaria, come le era già successo a Trysil e a Melchsee Frutt, e conquista la coppa di specialità scavalcando all’ultima gara la ceca Gabriela Capova, ...

Sci alpino – Coppa del Mondo femminile : Shiffrin svetta in classifica - Brignone prima azzurra : La classifica finale della Coppa del Mondo femminile: Brignone è la la migliore azzurra, chiude sesta a 764 punti La classifica finale di Coppa del Mondo femminile vede Mikaela Shiffrin nettamente al primo posto con 2204 punti contro i 1355 di Petra Vkhova e i 1079 di Wendy Holdener. Federica Brignone è la migliore azzurra e chiude sesta con 764 punti. Nelle prime trenta Sofia Goggia, Marta Bassino e Nadia Fanchini, appena fuori Nicol ...

Sci alpino - Slalom Soldeu 2019 : Clement Noel torna alla vittoria - Razzoli ottimo sesto. Deludono i big : Clement Noel ha vinto lo Slalom di Soldeu, gara che ha concluso la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La stagione è terminata sulle nevi di Andorra e a trionfare è stato il 21enne francese che, dopo aver siglato il miglior tempo nella prima manche, ha conservato il vantaggio nella seconda e si è imposto col tempo di 1:48.96 raccogliendo così il terzo successo in carriera nel massimo circuito dopo aver firmato la doppietta da urlo ...

LIVE Sci alpino - Slalom maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : vince Clement Noel - ma che Feller! Sesto un super Razzoli! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale maschile di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La coppa è già stata assegnata da tempo all’austriaco Hirscher, si gareggia per la gloria ma non mancano i motivi di interesse per l’ultimo speciale della stagione che vedrà la sfida finale tra l’austriaco, in odore di ritiro, gli altri due big della specialità Kristoffersen e Pinturault e gli outsider ...

Sci alpino - Shiffrin show : l’americana vince il gigante di Soldeu e si prende sfera di cristallo e tre coppe di specialità : Trionfo numero 60 e record nel gigante di Soldeu per l’americana, che si prende la sfera di cristallo e tre coppe di specialità La Coppa del mondo femminile si chiude senza azzurre nell’ordine d’arrivo finale del gigante di Soldeu. Federica Brignone, sesta al termine della prima manche, quando aveva sciato senza sbavature ma sotto ritmo, è uscita nella seconda dopo aver spinto tantissimo nella prima metà del tracciato. ...