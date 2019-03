Sblocca-cantieri | lite sul mini condono | slitta il piano Tria

Scintille nel governo sullo Sblocca cantieri. La Lega : "Nessun condono" : Il cosiddetto dl sblocca cantieri, al centro di un vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, in attesa dell'approdo mercoledì sul tavolo del cdm, rischia di diventare nuovo terreno di ...

Governo - spunta un ‘condono’ nello Sblocca cantieri : scontro M5s-Lega : scontro nel Governo sul decreto sblocca cantieri: a spaccare Movimento 5 Stelle e Lega è una norma inserita nel testo dal Carroccio, definita dai pentastellati come un "condono". La norma proposta dalla Lega permetterebbe di sanare eventuali piccole irregolarità negli edifici antecedenti al 1977.Continua a leggere

Sblocca cantieri - nodo condono : Vertice a Palazzo Chigi sullo 'Sblocca cantieri' . Attorno al tavolo, oltre al premier Giuseppe Conte, i ministri dell'Economia e alle Infrastrutture, Giovanni Tria e Danilo Toninelli, i sottosegretari Armando Siri, Edoardo Rixi e Laura Castelli. All'incontro, con i tecnici al lavoro sul provvedimento atteso mercoledì ...

Conte : 'Sblocca cantieri mercoledì in Cdm'. Tensioni su condono vecchi edifici : Il decreto "sblocca Cantieri mercoledì va in Cdm ", ha confermato il premier Giuseppe Conte a Cuneo dove con il ministro Danilo Toninelli si è recato per il completamento dell'autostrada Asti-Cuneo . "...

Edilizia - arriva in Consiglio il decreto Sblocca cantieri : i sindacati chiedono un tavolo politico : I cantieri sono stati bloccati dalla volont politica del governo di rimettere in discussione opere ricadenti nei Corridoi infrastrutturali europei , denuncia il Presidente di Assolombarda.

Sblocca cantieri - al vertice di Palazzo Chigi spunta anche il condono edilizio della Lega. Muro del M5s : La Lega vorrebbe una sorta di condono edilizio per sanare le irregolarità dei vecchi edifici, ma il Movimento 5 stelle fa Muro. Ci sarebbe anche questo all’interno del cosiddetto decreto legge Sblocca cantieri, al centro di un vertice in corso a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte. In attesa dell’approdo mercoledì sul tavolo del Consiglio dei ministri, rischia di diventare nuovo terreno di scontro tra Lega e M5S. Secondo le agenzia ...

Sblocca cantieri - “spunta condono edilizio della Lega. Muro del M5s”. Carroccio : “Notizia infondata. Nessuna sanatoria” : La Lega vorrebbe inserire una sorta di mini condono edilizio per sanare le irregolarità dei vecchi edifici. Ci sarebbe anche questo all’interno del cosiddetto decreto legge Sblocca cantieri, al centro di un vertice in corso a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte. In attesa dell’approdo mercoledì sul tavolo del Consiglio dei ministri, rischia di diventare nuovo terreno di scontro tra Lega e M5S. Secondo le agenzia di stampa Adnkronos ...

