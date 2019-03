Sblocca cantieri | Di Maio | Domani il decreto Cdm senza condono

Tensioni Lega-M5s. Sblocca cantieri - Di Maio : 'In Cdm senza condoni' | : Il leader leghista: "Spero non ci siano resistenze da parte di nessuno". Di Maio: "L'importante è abbassare le tasse e subito". Polemica sul decreto Sblocca cantieri per una sanatoria per le mini-...

Sblocca cantieri - Di Maio : decreto domani in Cdm senza condono : Roma, 19 mar., askanews, - "Il decreto Sblocca cantieri andrà domani in Consiglio dei ministri senza condono". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Radio Anch'io su Radio 1 Rai. ...

'Il decreto Sblocca cantieri domani in Cdm senza condono' - Di Maio - : Roma, 19 mar., askanews, - 'Il decreto sblocca cantieri andrà domani in Consiglio dei ministri senza condono'. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Radio Anch'io su Radio 1 Rai. ...

Di Maio : "Flat tax? Importa abbassare le tasse Il condono nello Sblocca cantieri non passa" : "Di fronte alle buone proposte, pronti ad accoglierle, ma condoni no, Non li faremo passare", spiega il vicepremier al "Corriere della Sera". Sulla Flat tax: "E' nel contratto e bisogna lavorare per portarla a casa. Possiamo farcela e lavoreremo insieme alla Lega per trovare una soluzione"

Sblocca cantieri - Di Maio : nessun condono : 9.23 Non ci sarà nessun condono nello"Sblocca cantieri". Così il vicepremier, Di Maio, in un'intervista al Corriere della Sera. "Di fronte alle buone proposte pronti ad accoglierle, ma condoni no. Non se ne parla.Non li faremo passare". Sulla Flat Tax,"non c'è nessun dibattito in corso, è nel contratto e bisogna lavorare per portarla a casa.Con le nostre proposte possiamo farcela e lavoreremo insieme alla Lega per trovare una soluzione", ...

Il decreto Sblocca cantieri domani in Cdm senza condono' - Di Maio - : Milano, 19 mar., askanews, - 'Il decreto sblocca cantieri andrà domani in Consiglio dei ministri senza condono', ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio. L'ipotesi di una mini sanatoria edilizia ha ...

Decreto Sblocca cantieri - nuovo scontro M5S-Lega sul condono edilizio : Su una cosa sicuramente i due alleati sono d'accordo: sulla necessità di accelerare la realizzazione dei lavori nella speranza di mettere in moto l'economia e la crescita nel 2019 di fronte al ...

Decreto Sblocca cantieri - sul condono edilizio nuovo scontro M5S-Lega : Su una cosa sicuramente i due alleati sono d'accordo: sulla necessità di accelerare la realizzazione dei lavori nella speranza di mettere in moto l'economia e la crescita nel 2019 di fronte al ...

Sblocca-cantieri - lite sul mini condono : slitta il piano Tria : Dalla flat tax al minicondono edilizio: la tensione nel governo non si allenta e trova sempre nuove motivazioni. Dopo una mattinata di fuoco sulla tassa piatta lanciata con polemiche ad alzo zero tra...

Scintille nel governo sullo Sblocca cantieri. La Lega : "Nessun condono" : Il cosiddetto dl sblocca cantieri, al centro di un vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, in attesa dell'approdo mercoledì sul tavolo del cdm, rischia di diventare nuovo terreno di ...

Scintille nel governo sullo Sblocca cantieri. La Lega : 'Nessun condono' : Il cosiddetto dl sblocca cantieri, al centro di un vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, in attesa dell'approdo mercoledì sul tavolo del cdm, rischia di diventare nuovo terreno di ...

Governo - spunta un ‘condono’ nello Sblocca cantieri : scontro M5s-Lega : scontro nel Governo sul decreto sblocca cantieri: a spaccare Movimento 5 Stelle e Lega è una norma inserita nel testo dal Carroccio, definita dai pentastellati come un "condono". La norma proposta dalla Lega permetterebbe di sanare eventuali piccole irregolarità negli edifici antecedenti al 1977.Continua a leggere

Sblocca cantieri - nodo condono : Vertice a Palazzo Chigi sullo 'Sblocca cantieri' . Attorno al tavolo, oltre al premier Giuseppe Conte, i ministri dell'Economia e alle Infrastrutture, Giovanni Tria e Danilo Toninelli, i sottosegretari Armando Siri, Edoardo Rixi e Laura Castelli. All'incontro, con i tecnici al lavoro sul provvedimento atteso mercoledì ...

Sblocca cantieri - tensione nel governo per un condono edilizio. Lega : non c'è : tensione all'interno del governo per le voci di un condono edilizio inserito nel disegno di legge Sblocca cantieri. «Non c'è alcuna ipotesi di condono edilizio nello Sblocca cantieri, né in altri ...