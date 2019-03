Saviano attacca Salvini | il leghista risponde furioso | “Pronto alla querela?”

Saviano attacca Bussetti su presunta rimozione di Storia da Maturità - ma è una bufala : I giorni scorsi soprattutto Roberto Saviano e la senatrice a vita Liliana Segre avevano affermato che il Ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, era intenzionato a rimuovere la Storia dalle materie dell'esame di Maturità. La loro richiesta, sostenuta da importanti figure della cultura italiana e apparsa anche su Repubblica, si è rivelata però fondata su una bufala. Non solo la Storia non è stata rimossa dalla Maturità, ma la riforma della ...

E Saviano attacca ancora Salvini : "Quella divisa pericolosissima" : 'Quella divisa che indossa è pericolosissima'. Matteo Salvini sembra essere diventato un'ossessione per Roberto Saviano , che su La7 è tornato ad attaccare duramente il ministro. 'Lo so che sembra che ...

De Magistris : “De Luca? Dice bugie - vuol far fallire trasporto pubblico Napoli”. E attacca Saviano : “Narrazione falsa” : “De Luca può anche dire che noi del Comune di Napoli facciamo pena e schifo. Quella è critica politica. Noi non ci offendiamo, anzi , se lo Dice De Luca, è quasi una medaglia. Però dire bugie è un fatto molto grave, perché noi ci siamo presi le responsabilità per salvare il trasporto pubblico a Napoli, ben sapendo in che condizioni il partito di De Luca l’aveva ridotto”. E’ la dura risposta del sindaco di Napoli, Luigi de ...

Fedez attacca Saviano e precisa la situazione con J Ax : 'C'è un accordo di riservatezza' : Sta facendo molto discutere un'intervista di Fedez, recentemente concessa a Vanity Fair e disponibile da oggi in edicola. Nonostante il cantante ed influencer milanese sia in procinto di pubblicare il suo prossimo attesissimo album 'Paranoia Airlines', l'intervista sembra focalizzarsi più che altro su questioni extramusicali, motivo per cui è stata subito ripresa da diverse testate giornalistiche, Repubblica in primis, che ha sottolineato più ...