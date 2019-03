San Antonio supera Golden State

NBA - San Antonio-Golden State 111-105 : cadono anche gli Warriors - Spurs 9 vittorie in fila : San Antonio Spurs-Golden State Warriors 111-105 Neanche il ritorno in campo di Kevin Durant è in grado di fermare questi San Antonio Spurs. L'arrivo in città dei campioni in carica dei Golden State ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 marzo) : San Antonio ferma Golden State che si fa raggiungere in vetta da Denver che sbanca Boston : Nottata NBA ricca di spunti, con nove match disputati davvero interessanti. I Playoff sono distanti ormai pochi incontri, e le squadre cercano il miglior posizionamento in vista della post-season. In questa ottica spiccano le vittorie di Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Utah Jazz e Portland Trail Blazers nella Western Conference e di Toronto Raptors e Miami Heat nella Eastern. Andiamo a vedere come si sono svolte le cose nei match in ...

NBA. Belinelli fa volare San Antonio - Golden State umilia OKC : ROMA - Marco Belinelli e i suoi San Antonio Spurs non si fermano. Infilano l'ottava vittoria consecutiva superando i Portland Trail Blazers per 108-103. Sette le partite disputate nella notte NBA. ...

Nba : Curry domina Westbrook - San Antonio vince l'ottava gara consecutiva : Nel big match della notte Nba, i Golden State Warriors schiantano Oklahoma per 110-88: Stephen Curry realizza 33 punti e stravince il confronto personale con Russell Westbrook, che chiude a 7. San ...

Ok Belinelli e San Antonio : Sette le partite disputate nella notte NBA, con un solo italiano in campo. Prosegue il buon momento di Marco Belinelli e dei suoi San Antonio Spurs che infilano l'ottava vittoria consecutiva superando ...

NBA : San Antonio fa otto in fila - Portland perde la gara e McCollum per infortunio : San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 108-103 Gli Spurs sembravano finiti, reduci da un "Rodeo trip" costellato quasi esclusivamente di sconfitte. E invece per l'ennesima volta la squadra di Gregg ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 marzo) : San Antonio inarrestabile - ottava vittoria consecutiva! Golden State travolge OKC : Sette partite in programma nella notte NBA. Nella sfida più attesa Golden State ha travolto Oklahoma City confermando la prima posizione e un ritrovato livello decisamente elevato di gioco. Fondamentale anche il successo degli Spurs su una diretta avversaria come Portland, importante poi la vittoria di Denver nella delicata sfida con Indiana. Prosegue il momento di straordinaria condizione dei San Antonio Spurs che infilano l’ottava ...

Risultati NBA – Golden State non dà scampo a Oklahoma - San Antonio stende Portland : bene Wizards e Dallas : Steph Curry trascina Golden State al successo sul parquet dei Thunders, quaranta punti per Beal e Booker nei successi di Washington e Phoenix Secondo successo consecutivo per Golden State, che superano agevolmente a domicilio Oklahoma, affidandosi ad un super Curry. Il play degli Warriors non tradisce e piazza 33 punti e 7 assist, un bottino che permette alla capolista della Western Conference di superare 88-110 i propri avversari, al ...

NBA - Gallinari a riposo contro Portland - Clippers a picco; San Antonio vince la 6in fila : Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 105-112 E proprio quando sembrava che un disastroso Rodeo Trip " 6 sconfitte su 7 trasferte lontano dal Texas " potesse mettere in pericolo la striscia di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 marzo) : prosegue la corsa di Milwaukee e Denver - successi importanti per Philadelphia e San Antonio - cadono i Clippers senza Gallinari : Sono stati sette i match disputati nella nottata NBA. I playoffs ormai sono dietro l’angolo e le squadre vanno a caccia di vittorie importanti per il posizionamento nella post-season. Sotto questo punto di vista risultano pesanti le vittorie dei Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, per la prima testa di serie nelle rispettive Conference, mentre Philadelphia 76ers, Indiana Pacers, Portland Trail Blazers (che vincono in casa dei Los Angeles ...

Basket - Nba : scivolone Golden State - San Antonio stoppa Milwaukee : NEW YORK - E' una domenica notte all'insegna dei passi falsi delle capolista nella regular season Nba. Incappano infatti in un'inattesa battuta d'arresto casalinga i Golden State Warriors, che sul ...

Vittoria interna per San Antonio : Vittoria di San Antonio nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo dell'AT&T Center, gli Spurs superano Milwaukee Bucks per 121-114 con 57 punti complessivi della coppia ...

Basket : Nba. Vittoria interna di San Antonio - 16 punti di Belinelli : Vittoria di San Antonio nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo dell'AT&T Center, gli Spurs superano Milwaukee Bucks