Salvini | Dobbiamo cedere a pluripregiudicato Casarini?

Franco Arminio all'Huffpost : "L’Italia non è di Salvini - dobbiamo contendercela casa per casa" : Prima di ogni cosa, l'incantesimo da spezzare: "L'Italia non è in mano a Salvini, non è vero che ha in pugno il paese. L'Italia dobbiamo contendercela pezzo per pezzo, casa per casa, centimetro per centimetro. Opporre alla vigliaccheria, la generosità. Al rancore, l'altruismo. Alla fine, vedrà, vinceranno gli innocenti". Il fervore s'impossessa di Franco Arminio, "uno dei poeti più importanti del nostro paese" ...