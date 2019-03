Salute | al Gemelli Antonio Monda incontra pazienti contro fake news

Salute : al Gemelli di Roma domenica 3 marzo il World Hearing Day : Nel mondo vivono con un’ipoacusia invalidante trecentosessanta milioni di persone, di cui trentadue bambini. Per sconfiggere la sordità è fondamentale la diagnosi precoce. Recependo l’urgenza già dal 2009 la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha adottato lo Screening Audiologico Neonatale Universale con uno studio su circa 30000 neonati individuando più di 200 casi patologici avviati al trattamento precoce. Data ...

Previsioni del 19 febbraio per i segni zodiacali : male la Salute per Ariete e Gemelli : Cosa prevede l'oroscopo per la giornata di martedì 19 febbraio 2019? Scopriamolo di seguito, relativamente ai singoli segni zodiacali. Ariete, Toro, Gemelli: le Previsioni Ariete: il vostro stato di forma fisica è in netto calo. Il 19 avrete quindi una salute precaria. Discrete soddisfazioni arriveranno in campo sentimentale. Una vostra iniziativa personale avrà buon esito. Dovrete tuttavia essere maggiormente reattivi, di fronte alle ...

Oroscopo di febbraio per Ariete - Toro e Gemelli : problemi di Salute legati al freddo : Con l'inizio di un nuovo mese, tutti i segni dello Zodiaco devono fare i conti con nuove congiunture astrali e nuovi posizionamenti dei pianeti, che hanno una certa influenza sul nostro comportamento e sulla nostra vita in senso lato. Cosa devono aspettarsi dal mese di febbraio Ariete, Toro e Gemelli? Che tipo di cambiamenti dovranno adottare nel mese di febbraio per fronteggiare le varie problematiche della vita? Ariete, fate attenzione a non ...