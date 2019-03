S Maria delle Mole | Barbaria | «Finale di stagione importante anche per il futuro»

S. Maria delle Mole (calcio - Prom.) - Barbaria : “Finale di stagione importante anche per il futuro” : Roma – Il Santa Maria delle Mole ha messo altri tre punti pesanti in cascina. La Promozione di mister Giorgio Marcangeli ha battuto con un secco 4-1 interno il Real Latina penultimo della classe: nel match di domenica sono andati a bersaglio Spaziani (autore di una doppietta), Marchetti e Sansotta. “Una gara in cui mi è piaciuto molto l’approccio determinato messo in mostra dalla squadra che già alla fine del primo tempo era in vantaggio ...

Triathlon - World Cup Mooloolaba 2019 : AnnaMaria Mazzetti romperà l’egemonia delle australiane? : Andrà in scena nella primissima mattina italiana di domani, sabato 16 marzo, la tappa australiana della World Cup di Triathlon: a Mooloolaba nelle gare su distanza sprint mirano a mettersi in mostra i sette atleti azzurri convocati. Soprattutto nella gara femminile potrebbe esserci un dominio delle atlete di casa, mentre regna l’incertezza nella gara maschile. Nella gara femminile lo squadrone australiano schiera almeno quattro triatlete ...

Plastica avvelena animali nella Fossa delle Marianne : di Remo Sabatini Mari e oceani ridotti a pattumiere? Sembra proprio di sì. Dopo le recenti scoperte di microplastiche in moltissimi degli animali marini rinvenuti sulle spiagge di mezzo mondo oppure oggetto di ricerca da parte degli studiosi, sembra proprio che il pianeta blu sia invaso da ogni tipo di rifiuti. Dalle gigantesche balene ai velocissimi delfini, fino alle tartarughe ...

I primi indizi sui direttori artistici del serale di Amici di Maria De Filippi : Ermal Meta e Fabrizio Moro a capo delle squadre? : Sono stati svelati i primi indizi sui direttori artistici del serale di Amici di Maria De Filippi: saranno 2 e saranno entrambi uomini. I primi dettagli sono stati condivisi sui social del programma attraverso un video che propone ai fan di indovinare i volti dei due direttori artisti della nuova edizione del serale a partire dalla loro camminata di spalle. Dopo un'attenta analisi, i fan più attivi hanno iniziato a commentare la clip su ...

Maria Elena Boschi e le altre : il parrucchiere delle politiche svela i segreti dei loro capelli : Maria Elena Boschi è talmente bella che sta bene con qualsiasi taglio, a rivelarlo è Roberto D’Antonio, il parrucchiere delle politiche italiane. L’hair stylist ha svelato ai microfoni di Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1, vizi e virtù delle onorevoli italiane dal punto dei vista della chioma. D’Antonio vanta una clientela bipartisan, sia di destra che di sinistra: Sono bipartisan: da me vengono la Boschi, la ...

6 curiosità sul Santuario di Santa Maria delle Grazie a Curtatone : Il Santuario di Santa Maria delle Grazie da sempre è meta da parte di pellegrini per la particolarità del luogo sacro.

Mariandrea in radio con il singolo “Il volto delle donne” : ALL MUSIC NEWS Mariandrea in radio con il singolo “Il volto delle donne” E’ uscito “L’angolo della mia mente” il disco di Mariandrea, edito dall’etichetta bolognese SanlucaSound di Manuel Auteri. Nella stessa data verrà lanciato anche il singolo trainante e rappresentativo dell’album dal titolo “Il volto delle donne”, in rotazione radiofonica nelle migliori emittenti italiane ed estere. Mariandrea ha 21 anni ed ha iniziato ad approcciarsi ...

Santa Maria delle Mole (calcio - Promozione) - Agostini : «A Torrenova una vittoria fondamentale» : Roma – Il presidente Claudio Barbaria, poco tempo fa, aveva chiesto meno complimenti e più punti. E il Santa Maria delle Mole lo ha accontentato andandoseli a prendere sul difficile campo dell’Atletico Torrenova. Le reti di Spaziani (su rigore) e Sansotta hanno permesso ai castellani di conquistare tre punti pesantissimi nella volata salvezza come conferma anche il giovane esterno sinistro difensivo classe 2000 Alessandro Agostini. «Era ...

Maria De Filippi protetta da un bodyguard : “Ho ricevuto delle minacce anonime” : Da qualche tempo Maria De Filippi non gira più da sola ma è sempre scortata dal suo bodyguard, che la segue come un’ombra. Una misura resasi necessaria perché, come ha svelato la conduttrice al settimanale Nuovo, ha “ricevuto minacce anonime“, soprattutto a seguito dell’introduzione del Trono Gay a Uomini e Donne, lo storico programma che conduce su Canale 5. Proprio Nuovo ha immortalato Maria mentre passeggiava per le ...

Strage di Bologna : disposta la riesumazione dei resti di Maria Fresu - una delle vittime : La Corte d’Assise di Bologna, nell'ambito del processo che vede imputato l'ex Nar Gilberto Cavallini per concorso nella Strage del 2 agosto 1980, ha deciso di riesumare i resti di Maria Fresu, una ragazza all'epoca ventitreenne, morta insieme alla figlioletta Angela nell'attentato che provocò 85 vittime.Continua a leggere

Mariah Carey si è esibita in Arabia Saudita nonostante le proteste delle attiviste : Mariah Carey deve sempre far parlare di sé: ha realizzato il 31 gennaio scorso uno spettacolo in Arabia Saudita, nonostante le preoccupazioni degli attivisti per le violazioni dei diritti umani nel regno. La cantante statunitense dietro a successi come Honey and Fantasy si è esibita in un abito nero con paillettes di fronte a una folla urlante al King Abdullah Economic City. ...Continua a leggere

Fabrizio Corona rivela i nomi delle sue amanti famose : tra queste Mariana Rodriguez : Fabrizio Corona è un fiume in piena e nel suo libro autobiografico, dal titolo "Non mi avete fatto niente", pubblicato in queste settimane, ha parlato per la prima volta di tutto quello che gli è successo nel corso degli ultimi anni, parlando anche delle donne vip con le quali ha avuto delle tresche clandestine ai tempi della sua relazione con Silvia Provvedi, terminata poco prima che la ragazza prendesse parte alla terza edizione del Grande ...

All'ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna un evento dedicato a Giancarlo Rastelli : L'Associazione Scienza e Vita Ravenna, in collaborazione con Gruppo Cultura AUSL Romagna, Hospice Villa Adalgisa, Istituto Oncologico Romagnolo, con il patrocinio di: AUSL Romagna, Ordine Professioni ...