Ronaldo sotto accusa | a rischio squalifica

Juventus - Cristiano Ronaldo sotto inchiesta per la sua esultanza in Champions : Guai in vista per la Juventus e per Cristiano Ronaldo: l'Uefa, infatti, ha deciso di aprire un'inchiesta nei confronti del fuoriclasse di Funchal per la sua esultanza colorita e volgare durante la ...

Sotto inchiesta Uefa il gesto di Ronaldo - il cyborg che (per la prima volta) perse le staffe : Tiè, ciapa lì e porta a ca': Huevos alla CR7. Tempo di cottura: 90 minuti più recupero tra andata e ritorno, ma considerate che la ...

Cristiano Ronaldo torna re della Champions nella notte più importante : il portoghese dà il meglio di sé sotto pressione : Un Cristiano Ronaldo mostruoso quello di stasera. Il portoghese spazza via l’Atletico Madrid con una favolosa tripletta. La Champions è da sempre la sua terra di conquista ma quest’anno le cose non erano andate bene, almeno fino ad oggi. Un solo gol nella fase a gironi, quello contro il Manchester United a Torino e un’espulsione a Valencia, con conseguente squalifica, che sembrava aver complicato l’intero cammino ...

La reazione dei calciatori ‘sotto pressione’ : Ronaldo e Aguero al top - problemi per Neymar e Suarez : Essere in gradi di resistere alla pressione è un aspetto fondamentale per un calciatore per calciatore per confermarsi un campione, da questo punto di vista il numero uno sembra Cristiano Ronaldo mentre qualche problema l’ha riscontrato Neymar. E’ quanto rileva uno studio dell’Universita’ Ku Leuven, in Belgio, e della societa’ SciSports, i cui risultati vengono presentati a Boston, alla conferenza Sloan Sports ...