Romeo Beckham | è amore con «Undici» di Stranger Things?

(Di martedì 19 marzo 2019) I, insieme per Victoria I, insieme per Victoria I, insieme per Victoria I, insieme per Victoria I, insieme per Victoria I, insieme per Victoria I, insieme per Victoria I, insieme per Victoria Sbocciano amori in casa. Dopo la travolgente relazione tra il primogenito Brooklyn e la modella Hana Cross, ecco che pure il secondo figlio di David e Victoria sembra aver trovato la sua dolce metà., infatti, avrebbe iniziato a frequentare la giovane attrice Millie Bobby Brown, celebre per aver interpretato il ruolo di «» nella serie tv. Stando a quanto riferito dal Sun, i due ragazzi si sarebbero conosciuti anni fa ma avrebbero cominciato a uscire insieme solo alcuni giorni fa.«Sono una coppia dolce seppur si frequentino da poco tempo», rivela una fonte al tabloid britannico. «Mamma Vic ha dato ...

