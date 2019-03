Roma | richiesta fuori mercato per il cartellino di Dzeko

Ha chiesto al clero di Roma una richiesta pubblica di perdono - per Francesco lo scandalo pedofilia è un dolore insopportabile : Il clero della Chiesa cattolica sta attraversando le acque tumultuose degli scandali della pedofilia in una condizione paragonabile a "vergognosa nudità" davanti all'opinione pubblica mondiale. E ...

Terrorismo - Francia : da Roma una richiesta di estradizione. Sul tavolo 15 nomi : Nel dettaglio, saranno analizzato "la legittimità della richiesta, compresa la prescrizione dei fatti e la natura politica del reato". "In un clima cordiale, collaborativo, di grande amicizia, si è ...

Ilaria Alpi - Pm Roma rinnova richiesta archiviazione : Nuova richiesta d'archiviazione per l'indagine relativa all'omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin, avvenuto il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Secondo quanto si è appreso a piazzale Clodio gli atti relativi alla decisione dei pubblici ministeri sono in fase di notifica. Alla fine del giugno scorso il giudice delle indagini preliminari, accogliendo una istanza dei legali della famiglia Alpi, aveva ...

Maltempo Emilia Romagna : firmata richiesta di stato d’emergenza nazionale per i danni : Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato questa mattina la richiesta di stato d’emergenza nazionale per i danni causati dal Maltempo nell’ultimo fine settimana, subito dopo inviata al Governo. A una prima stima, i danni superano i 22 milioni di euro: si tratta delle spese per soccorso, assistenza alla popolazione e ai cittadini, interventi di somma urgenza eseguiti o in corso. Quella definitiva verrà completata ...

Roma - 30 detenuti di Rebibbia a lavoro per la manutenzione delle strade. Raggi : “Tutti i municipi hanno fatto richiesta” : C’era la sindaca Virginia Raggi, c’era il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini. E c’erano sopratutto loro, i detenuti del carcere di Rebibbia. Che per la prima volta a Roma sono stati utilizzati per rifare l’asfalto e ricoprire le buche delle strade della Capitale. L’esperimento è partito in mattinata a Torre Spaccata: muniti di appositi canal-jet e sotto il controllo degli ...