Roma in bilico

Porto-Roma - Pallotta contro l'arbitro : 'Derubati come l'anno scorso'. Di Francesco : il futuro è in bilico : Eusebio Di Francesco è talmente infuriato con l'arbitro Cakir che non si è presentato in sala stampa e davanti alle tv a parlare del match perso contro il Porto e che ha sancito l'addio della Roma ...

Roma - nella notte vertice all'Olimpico : c'è anche Totti. Il futuro di Di Francesco è in bilico : La dirigenza della Roma ha convocato un vertice nella pancia dell'Olimpico dopo la sonora sconfitta per 3 a 0 nel derby ieri sera. A partecipare, oltre al vicepresidente esecutivo Mauro Baldissoni , l'...

Zaniolo formato Champions! La Roma batte il Porto ma sorride a metà : la difesa dorme - qualificazione in bilico : La Roma porta a casa un’importante vittoria dal prezioso valore morale, ma la qualificazione è ancora in bilico. Zaniolo show contro il Porto E’ iniziato lo spettacolo degli ottavi di finale di Champions League: la prima squadra italiana a scendere in campo è stata la Roma, che ha ospitato allo Stadio Olimpico il Porto. Una serata magica per i giallorossi, che hanno trionfato per 2-1 grazie ad una splendida doppietta di ...

Serie A - Roma-Milan sfida Champions : Di Francesco in bilico - Gattuso cerca conferme : La 22° giornata di Serie A vede in programma il big match tra Roma e Milan (domenica alle ore 20.30) allo stadio Olimpico, sfida che ha il sapore di Champions. Le due squadre sono separate solamente da un punto in classifica: la squadra di Gattuso è a quota 35 punti mentre i ragazzi di Di Francesco sono uno scalino sotto. Non serve essere bravi in matematica per capire che i tre punti di questa sfida sono fondamentali per entrambe le squadre per ...