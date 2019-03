Roberto Saviano | violento delirio contro Matteo Salvini | Buffone | sulla pelle dei

«Io femminista e antirazzista - criticata in patria come Roberto Saviano» : Va riscritto il contratto sociale tra i sessi, dice Sylvana Simons. Che si batte in Olanda per portare alla luce del sole i conflitti nascosti. E per cambiare un paese che «per troppi anni ha nascosto la testa sotto la sabbia»

Fabio Fazio - interrogazione parlamentare contro la continua presenza di Roberto Saviano : Fabio Fazio è sotto accusa per gli ospiti di Che tempo che fa, la sua trasmissione di Raiuno. Un esponente di Fratelli d'Italia solleva la questione, dopo che Giorgia Meloni si era già espressa da Barbara d'Urso contro le “lezioni di migranti” che Roberto Saviano impartirebbe al pubblico a casa. Il

Roberto Saviano : "Via la storia dalla maturità. Sempre peggio per colpa del ministro leghista Marco Bussetti" : "Via la storia dall'esame di maturità. La scuola cambia in peggio per volontà del ministro leghista Bussetti", attacca Roberto Saviano con un post sul suo profilo Twitter. L'autore di Gomorra pontifica contro il governo giallo-verde, in particolare, come è solito, contro la Lega di Matteo Salvini: "

Roberto Saviano battuto da Paperissima Sprint : Roberto Saviano battuto da Paperissima Sprint . Il sermone dell'autore di Gomorra sui migranti , andato in onda ieri nel corso di Che tempo che fa , non ha avuto il seguito che si aspettava il ...

Che Tempo Che Fa - il toccante monologo di Roberto Saviano su immigrazione e razzismo : In apertura di Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 il toccante monologo di Roberto Saviano su razzismo e immigrazione: 'L'unico modo è ripensare l'accoglienza, pensare a...

Che tempo che fa - lezioncina buonista di Roberto Saviano : frecciata a Matteo Salvini : Roberto Saviano ha tenuto un monologo politico in apertura della puntata di ieri 24 febbraio di Che tempo che fa. Ha parlato di razzismo e ha criticato apertamente il ministro dell'interno Matteo Salvini. Parlando della storia del ragazzo senegalese Bakary, ha letto la risposta del ministro degli In

Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti : Roberto Saviano parla dei migranti : Che tempo che fa, Anticipazioni e ospiti 24 febbraio: da Roberto Saviano a Daniele Silvestri, Andrea Camilleri fino a Teo Tecoli e Vittorio Sgarbi.

Roberto Saviano va a Napoli e finisce male - un clamoroso "vaffa" : ecco chi lo scarica : Ora non sono più solo i politici di destra e sovranisti, come Salvini, che lo attaccano per le sue uscite buoniste sull'immigrazione. E non sono più solo cittadini di altre aree d' Italia seccati per l' immagine negativa del Belpaese che i suoi libri continuano a dare nel mondo. Ora sono gli stessi

"Il M5s è ormai una corrente della Lega". Roberto Saviano ad Huffpost sul nuovo incrocio tra politica e magistratura : "La vicenda Diciotti ci dice che ormai i cinquestelle sono diventati una corrente della Lega". Roberto Saviano è lapidario. Ci parla al termine della presentazione del libro del procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone e del sostituto Michele Prestipino 'Modelli criminali, mafie di ieri e di oggi' (Edizioni Laterza). Lo scrittore appena concluso un dibattito sulle mafie e sul ruolo della politica per scrostarle via dalla ...

Si può dire che Roberto Saviano è un "servo del capitale"? : Si può dire che Roberto Saviano è un servo del capitale? Sia chiaro, io non lo penso o, comunque, non ritengo che lo sia più di me o di qualsiasi altra persona che, a fronte di un servizio, riceve degli emolumenti che poi investe per ottenere servizi altrui e così via. Fatto sta che la frase incrimi

Roberto Saviano sbugiardato dal capo della Polizia Franco Gabrielli : "Matteo Salvini in divisa? Nessun reato" : Un clamoroso schiaffo a Roberto Saviano. Arriva direttamente da Franco Gabrielli, il capo della Polizia, che si è espresso a margine dell'inaugurazione di una sala conferenze a Genova dedicata al commissario Antonio Esposito. Gabrielli è stato incalzato dai giornalisti, che gli chiedevano se Matteo

Roberto Saviano e Claudio Giovannesi con l'Orso d'Argento a Che Tempo Che Fa : Roberto Saviano ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa con l'Orso d'Argento vinto alla Berlinale 2019 per La Paranza dei Bambini per la migliore sceneggiatura: con lui il regista e co-sceneggiatore Claudio Giovannesi e ad accoglierli non solo Fazio ma anche Luciana Littizzetto, che tiene un po' per sé la statuetta che "non vincerò mai".prosegui la letturaRoberto Saviano e Claudio Giovannesi con l'Orso d'Argento a Che Tempo Che Fa pubblicato ...

Roberto Saviano sul quesito della piattaforma Rousseau : "Per salvare Salvini - il M5s usa trucco da 'trastolari'" : "La decisione sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per il caso Diciotti è rimessa a poche migliaia di iscritti alla piattaforma Rousseau. Ma attenzione, perchè il Ministro della Mala Vita venga processato, sulla piattaforma Rousseau si dovrà votare "no" e non "sì". Magnifico, vero? Un trucco da trastolari (leggi: imbroglioni) diremmo a Napoli, attraverso cui rendere meno comprensibili i termini di ...