Rinnovo Ranocchia | ecco l' offerta dell' Inter

Rinnovo Ranocchia : l’Inter propone 2 anni - il giocatore vuole un triennale : Rinnovo Ranocchia , la situazione in casa Inter- Ha ripreso a giocare con una certa continuità nell’ultimo mese e mezzo, ma paradossalmente quasi più da attaccante aggiunto che da vero e proprio difensore. In casa Inter si sono ricordati di Andrea Ranocchia , ex capitano prima dell’investitura di Icardi e ora riscoperto come risorsa del club nerazzurro. […] L'articolo Rinnovo Ranocchia : l’Inter propone 2 anni , il giocatore vuole un triennale ...

Andrea Ranocchia il Capitano non giocatore - pronto il Rinnovo : Come riporta il Corriere dello Sport in Edicola oggi Andrea Ranocchia il Capitano senza fascia è pronto a rinnovare il contratto con l’Inter.Il difensore, 31 anni compiuti il 16 febbraio, è in scadenza e sembrava ormai destinato all’addio, dopo aver iniziato la sua avventura in nerazzurro addirittura nel gennaio 2011, seppur con parentesi di sei mesi alla Sampdoria e all’Hull City.Il cambio di rotta del club nasce da una doppia ...