Rinnovo della GACS sarà inserito nel decreto sulla Brexit

Reddito - un solo Rinnovo e niente doppio bonus : i ritocchi della Lega : Il Reddito di cittadinanza risveglia l'anima più antimeridionalista della Lega. Mentre Luigi Di Maio fatica a stringere intese con Comuni e Regioni sui programmi assistenziali e sull'assunzione dei ...

Blutec - protesta a oltranza a Termini per il Rinnovo della Cis : "Chiediamo un tavolo urgente al ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico, siamo molto preoccupati, i lavoratori vogliono certezze sul rinnovo della cassa integrazione e sul futuro del piano ...

Rinnovo Rugani - sarà il nuovo perno della difesa : i dettagli : Rinnovo Rugani- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino”, la Juventus sarebbe pronta a blindare Daniele Rugani in vista del prossimo futuro. Come trapelato nelle ultime ore, il centrale difensivo bianconero sarebbe pronto a mettere nero su bianco la sua permanenza in bianconero. La società bianconera ha scelto di affidare all’ex Empoli il […] More

Roma - rinviato alla prossima estate il Rinnovo di Zaniolo : i motivi della decisione del club giallorosso : Il club giallorosso ha deciso di rinviare a fine giugno le operazioni per il rinnovo di Zaniolo, lasciando al giocatore la possibilità di esprimersi al meglio La Roma si coccola Nicolò Zaniolo, riuscito in poco tempo a prendere in mano la formazione giallorossa nonostante la giovane età. Tre gol e tanta qualità per il centrocampista ex Inter, arrivato la scorsa estate nell’operazione che ha portato Radja Nainggolan in maglia ...

Rinnovo per Sex Education 2 su Netflix? In una seconda stagione della serie “può succedere di tutto” : L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma le speranze e le probabilità di vedere Sex Education 2 su Netflix il prossimo anno sono molte. Non solo per l'enorme consenso di critica - meritatissimo - che la serie ha ottenuto subito dopo il suo debutto, ma anche per l'ottima accoglienza del pubblico (previsti circa 40 milioni di flussi streaming nel primo mese online) che ha premiato questo teen drama a metà fra commedia e romanzo di formazione ...

Palermo - chiede Rinnovo della carta d'identità. Ma per il Comune è morto da 5 anni : "Buongiorno, vorrei rinnovare la mia carta d'identità ". "Aspetti un secondo, lei risulta morto da cinque anni". Un disguido a dir poco macabro. Ecco la storia di Antonio Bartolotta , recatosi in ...

Chiede il Rinnovo della carta d'Identità - ma per il Comune è morto da 5 anni : Chiede di rinnovare la carta d'identità ma l'impiegato comunale dietro lo sportello negli uffici dell'anagrafe gli risponde che per loro lui sarebbe morto quasi cinque anni fa. È quanto accaduto ieri, come riporta il Giornale di Sicilia, a Antonio Bartolotta. "In tutti questi anni non ho avuto alcun sentore di questa assurda vicenda - dice Bartolotta - Mi sono state periodicamente recapitate tutte le tasse da pagare. Con una ...