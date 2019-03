Rifiuti all' esterno delle scuole del Napoletano | la protesta dei genitori

Rifiuti tossici dalla Campania in Veneto - l’ombra della camorra sul traffico illecito : Le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro un intero stabile di circa 3mila metri quadrati nell'area industriale di Asigliano Veneto, al confine tra le provincie di Vicenza e Verona, al cui interno erano stati ammassati 600 balle di Rifiuti speciali per un peso di circa 900 tonnellate. I Rifiuti provenivano dalla Campania.Continua a leggere

Trashtag challenge - quelli che puliscono il mondo dai Rifiuti : ... due foto che permettano di confrontare il pre e il post intervento di pulizia e, ovviamente, l'hashtag che accomuna i blitz compiuti in ogni parte del mondo. Bottiglie di plastica abbandonate in ...

Emergenza plastica - in mare la maggior parte dei Rifiuti prodotti dall'uomo : Da molti anni si cerca di sensibilizzare le persone sull'Emergenza della plastica. Difatti, ogni anno, vengono distribuiti innumerevoli prodotti costituiti prevalentemente o totalmente da questo materiale per niente biodegradabile. Il problema principale, però, è che la maggior parte di questi prodotti non viene riciclata, ma dispersa nell'ambiente, provocando diversi danni all'intero ecosistema. Effetti dannosi della plastica Secondo dati ...

Marina di Modica - incendio e abbandono di Rifiuti : denunciato un pozzallese : I Carabinieri della Stazione di Marina di Modica hanno denunciato a piede libero un uomo di Pozzallo di 37 anni per abbandono di rifiuti e per aver provocato un incendio. Nel corso del controllo del ...

Perugia - spento dopo 12 ore il maxi incendio di Rifiuti. Scattano le indagini : le fiamme dall'interno. Tante scuole chiuse. 'Lavare i cibi ... : di Luca Benedetti e Michele Milletti Perugia - spento alle cinque di lunedì, dopo 12 ore di lavoro continuo ed instancabile da parte dei vigili del fuoco, con decine di pompieri impegnati nell'arco di ...

Legambiente “Invece di Rifiuti Zero a Roma siamo all’Anno Zero dei Rifiuti” : Da un mese esatto Roma è senza assessore all’Ambiente e con l’ennesimo cambio in corsa dei vertici Ama. Legambiente “Invece di Rifiuti Zero a Roma siamo all’Anno Zero dei Rifiuti, città mai così sporca, ciclo senza impianti, diffusione Zero del porta a porta e condizione disastrosa”. Da un mese esatto Roma è senza assessore all’Ambiente dopo le dimissioni di Pinuccia Montanari, e Ama è alle prese con ...

Eni : accordo con Corepla per produrre idrogeno da Rifiuti di imballaggi in plastica : Eni e Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica, hanno sottoscritto oggi un accordo finalizzato ad avviare progetti di ricerca per produrre idrogeno dai rifiuti di imballaggi in plastica non riciclabili. L’intesa, che è stata firmata da Giuseppe Ricci, Eni Chief Refining & Marketing Officer, e da Antonio Ciotti, Presidente di Corepla, si legge in una nota, definisce la costituzione ...

Rifiuti in Toscana - economia circolare nel distretto del cuoio : dalla pelle al concime : L'obiettivo è quello di condividere con il mondo delle imprese la "chiusura dei cicli produttivi" sia mediante la riduzione della produzione di Rifiuti, sia individuando una impiantistica adeguata in ...

Rifiuti : DifferenziAmo a Priolo Gargallo : Il Comune di Priolo Gargallo è pronto a rilanciare il nuovo servizio di raccolta differenziata: “DifferenziAmo Priolo". Le novità domani 1 marzo

Degrado e bivacco a Bologna : gli immigrati vivono tra Rifiuti - pecore e galline : Una trentina di immigrati africani vivono nella sporcizia con alcuni animali - tre pecore, una capra e delle galline - in uno stabile di Bologna in pessime condizioni igieniche e di sicurezza. Una grave situazione di assoluto Degrado scoperta dai carabinieri felsinei in seguito a un blitz in una struttura in via Stalingrado, periferia nord del capoluogo emiliano.Nel corso dell'operazione, 32enne originario del Gambia è stato arrestato dai ...