huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) Ricattata da un quindicenne per alcuneosè, una ragazzina di 13 anni ha meditato di suicidarsi a, a. Prima di farlo ha però lasciato un bigliettino ad un'insegnante ed è così stata salvata. E si è scoperta tutta la vicenda, riportata da alcuni quotidiani. Sul posto è arrivata la polizia che ha scoperto come il ragazzo, a cui lei stessa aveva mandato via WhatsAppintime, da tempo la ricattasse per non mostrarle ai genitori,che comunque erano già circolate fra i ragazzi. Il quindicenne è stato denunciato per estorsione e diffusione di materiale pedopornografico.

razorblack66 : RT @francescatotolo: Come posso parlamentari della Repubblica, come @RossellaMuroni, @NFratoianni e @EPalazzotto, essere garanti finanziari… - HuffPostItalia : Ricatto per foto osé, 13enne minaccia il suicidio a scuola a Lodi - Duado02 : L'Italia è di nuovo sotto ricatto. O il governo prende misure severe per impedire alle ONG di piazzarsi davanti ad… -