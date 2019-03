Reggio Calabria | il sindaco incontra i rappresentanti delle impresa reggine | ' evitare il

Il Questore della Provincia di Reggio Calabria emette 2 provvedimenti di d.a.spo : Un’altra decisa risposta del Questore della Provincia di Reggio Calabria dopo i disordini avvenuti rispettivamente all’interno del campo sportivo di Fiumara di Muro (RC). In data 28 febbraio u.s. sono stati emessi due provvedimenti di d.a.spo., per la durata di anni quattro ciascuno, nei confronti di O.V. cl.’56, presidente della “A.S.D. San Roberto Fiumara” e C.V. cl.’80, giocatore della stessa squadra di calcio, responsabili dei ...

Equinozio di Primavera 2019 un evento imperdibile al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria : L’Equinozio di Primavera è l’istante che chiude, astronomicamente, la stagione invernale. Nell’accezione comune l’evento si verifica ogni 21 marzo: non è sempre così! La data di questo evento astronomico non è fissa e può cadere tra il 19 e il 21 marzo. L’Equinozio di Primavera 2019, infatti, sarà il 20 marzo e precisamente alle 22.58 dei nostri orologi. La “colpa”, se così si può chiamare, è da ricercare nel moto di rivoluzione del nostro ...

Sciolta l'Asp di Reggio Calabria - Calandruccio : 'bene la venuta dei Commissari' : Non è possibile che la politica Regionale e locale tutta non si accorge di tutto questo massacro sociale e nulla fa per rimediare per trovare delle soluzioni alternative al fine di dimostrare ...

L’Amore che Torni Tour Indoor 2019 dei Negramaro fa tremare il PalaCalafiore di Reggio Calabria : Giuliano Sangiorgi lascia tutti… Senza Fiato [GALLERY] : Uno spettacolo unico, da mozzare il Fiato: grande festa ieri sera nella tappa di Reggio Calabria dell'”Amore che Torni Tour Indoor 2019″ dei Negramaro “L’espressione di un artista è la sua anima resa manifesta“, diceva Bruce Lee. Ed è proprio questa la capacità di Giuliano Sangiorgi quando si trova sul suo palco davanti ai suoi fan. Un’anima speciale, dalle mille sfaccettature, che lascia letteralmente ...

Reggio Calabria - lex marito le aveva dato fuoco : "Sono fortunata a essere donna - non mi faccio spezzare le ali" : "Mi ritengo fortunata di essere donna. Noi non ci dobbiamo mai arrendere e permettere a nessuno di spezzarci le ali, che sono poi quelle che fanno volare e sognare. Lo dobbiamo fare per noi, per le ...

DIRETTA VIBONESE RENDE/ Streaming video e tv : nessun paReggio nel derby di Calabria : DIRETTA VIBONESE RENDE Streaming video tv, quote e risultato live del match della trentunesima giornata del campionato di Serie C nel girone C.

Omicidio Scopelliti - svolta dopo 27 anni : 17 indagati dalla Dda di Reggio Calabria. C’è anche boss latitante Messina Denaro : La Procura distrettuale di Reggio Calabria ha indagato 17 persone, tra boss e affiliati a cosche mafiose e di ‘ndrangheta. Tra gli indagati anche il boss latitante Matteo Messina Denaro ricercato dal 1993. La Dda prova a dare un nome a mandanti e sicari dell’Omicidio di Antonino Scopelliti, magistrato della Cassazione ucciso a 56 anni in Calabria, ucciso il 9 agosto del 1991 a Villa San Giovanni mentre faceva rientro a Campo ...

Pallone d’Italia a Reggio Calabria il 18 marzo : Penultima tappa del Pallone d’Italia, iniziativa fortemente voluta dalla Lega Pro e che mette al centro del dibattito l’importanza della partita di calcio e la sua sostenibilità. Dopo Torino, Milano, Perugia e Napoli, il Pallone d’Italia sbarcherà lunedì 18 marzo a Reggio Calabria. L’evento propone un confronto sul territorio tra club della Lega Pro, istituzioni e forze dell’ordine perché la partita sia il più possibile un momento di ...

Divulgazione scientifica : a Reggio Calabria l’incontro con il ricercatore CNR Pietro Calandra : Mattinata intensa quella trascorsa ieri a Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, durante l’incontro con l’autore-ricercatore del CNR Pietro Calandra. L’evento è stato organizzato dall’associazione NAÒS Arte&Cultura all’interno della manifestazione “Ingenium volat, liber manet: vivi il libro d’artista”, che ha coinvolto due sezioni del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio ...

Cardiochirurgia : importante pubblicazione scientifica dell’Ospedale di Reggio Calabria sulle malattie delle valvole cardiache : importante pubblicazione della Cardiochirurgia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria su una rivista inglese con alto Impact factor che si occupa in maniera particolare delle malattie delle valvole cardiache, The Journal of Heart Valve Disease. Il lavoro del gruppo diretto dal Dr. Pasquale Fratto ha esaminato e discusso il tema della chirurgia della valvola aortica e le sue possibili complicanze affrontate sia con tecnica ...

Reggio Calabria : neonato in pericolo di vita trasportato d’urgenza a Genova [GALLERY] : 1/6 ...

Reggio Calabria - arrestato l'uomo che ha dato fuoco alla moglie : Roma, 14 mar., askanews, - l'uomo che è fuggito dai domiciliari per dare fuoco alla ex moglie, è stato arrestato mercoledì 13 marzo a Reggio Calabria.Ciro Russo, pregiudicato di 42 anni di Ercolano, ...

Falsi prodotti 'Made in Italy' e agromafie : giro d'affari miliardario - esperti a confronto a Reggio Calabria : ... la dott.ssa Veronica Barbati" presidente Nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, la dott.ssa Cristina Alati- dottoranda di ricerca in Economia e Diritto esperta in management di PA e PMI, il dott. ...