Regalo 100mila euro a chi trova l' assassino che uccise mia sorella

(Di martedì 19 marzo 2019) Ventisei anni fa Elena Mariella veniva uccisa per le strade di Foggia con cinque colpi di pistola da un ignoto killer. Dal 1993 a oggi non è mai stata fatta giustizia: il delitto è rimasto irrisolto e il caso è stato archiviato due volte.Leopoldo Mariella, fratello della vittima, non si è ancora dato per vinto e ha pensato a una speciale iniziativa per dare un volto a chi gli ha strappato la. Una taglia, o meglio una ricompensa da cento milaper chil'della sua Elena, uccisa a 36 anni.L'uomo è in carca di informazioni utili per arrivare alla prova regina che gli consenta di incastrare l"omicida. E in cambio di prove concrete da portare alla procura di Foggia, promette in cambio la lauta cifra. "Questa mia decisione vuole dare una spinta, economica e nello stesso tempo emotiva, a coloro che vivono o hanno vissuto per tutto questo tempo vicino all"", ...