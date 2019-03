Reddito di cittadinanza | superate le 600 mila domande | quasi la metà della platea

Reddito di cittadinanza - arrivate 92 mila domande : il 15% della platea potenziale : ROMA - Presentate 192.310 domande di Reddito di cittadinanza, dal 6 marzo a oggi, presso gli uffici postali e online, sul sito del governo. Si tratta del 15% della platea stimata dal governo. Va detto ...

Lombardia prima nelle domande per ottenere il Reddito di cittadinanza : Sono 192.310 le domande per ottenere il reddito di cittadinanza arrivate a Poste italiane di cui 166.710 presentate direttamente agli uffici postali e 25.600 arrivate on line.I dati sono stati diffusi dal ministero del Lavoro. La prima regione è la Lombardia con 26.492 domande mentre la Campania è seconda con 25.486 domande. Seguono a ruota la Sicilia con 21.071, il Piemonte con 18.118 e il Lazio con 17.971.

Il Reddito di cittadinanza viaggia oltre le 600mila domande : oltre 190mila quelle arrivate a Poste Italiane, ma ci sono anche 420mila italiani che hanno depositato la propria domanda o...

Reddito di cittadinanza - chi ha già presentato domanda rischia di essere riconvocato : Per chi ha già presentato domanda per il Reddito di cittadinanza dal 6 marzo c'è il rischio di essere riconvocati ai Caf o alle Poste per fornire altri documenti e alcune certificazioni. Un rischio concreto per i cittadini stranieri extra-Ue che dovranno presentare alcuni certificati provenienti dai loro paesi d'origine.Continua a leggere

Decreto pensioni e Reddito di cittadinanza : laurea - tfs e contanti i correttivi approvati : Sta per terminare il lungo iter parlamentare del Decreto sulle pensioni e sul reddito di cittadinanza. Le commissioni parlamentari hanno terminato il loro compito e il cosiddetto Decretone adesso passa all’aula della Camera per proseguire l’iter di conversione in legge. L’approvazione secondo fonti vicine al dossier dovrebbe avvenire entro il 21 marzo prossimo. Dopo il via libera di Montecitorio l’atto tornerà al Senato per la chiusura della ...

Il presidente degli arbitri italiani propone un Reddito di cittadinanza per gli ex fischietti : L'olandese Kuipers, l' arbitro degli ottavi di finale di Champions tra Juve e Atletico, con le partite di calcio non ci arrotonda nemmeno, visto che ha un patrimonio a sette zeri: a 45 anni ha una catena di supermercati che gli consente di avere in banca 12.4 milioni ed essere considerato il fischie

Brunetta : “Flat tax di Salvini? Fa ridere i polli. Se andassimo al governo la faremmo e cancelleremmo Reddito cittadinanza” : “Flat tax? Ma quale flat tax? Hanno speso tutto per reddito di cittadinanza e quota 100, ora non ci sono neanche gli occhi per piangere. E’ semplicemente una cosa ridicola, che fa ridere i polli“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus dal deputato di Forza Italia, Renato Brunetta. L’ex ministro si pronuncia con toni molto critici sul governo gialloverde: ...

Reddito di cittadinanza - c’è il rischio che i navigator siano più preparati dei loro capi : di Francesco Giubileo* e Francesco Pastore Il 12 marzo il governo e le Regioni hanno siglato un accordo per “sbloccare” il delicato tema dei navigator, ovvero dei “motivatori/tutor/coaching” che svolgeranno un ruolo fondamentale nel delicato processo di ricollocazione dei destinatari del Reddito di cittadinanza. La versione originale, pensata dal professor Mimmo Parisi, appena nominato Presidente dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive ...

Anche gli arbitri pensano a Reddito di cittadinanza. Gravina (Figc) : “Sa di assistenzialismo” : Anche gli arbitri pensano al reddito di cittadinanza. L'idea è stata anticipata dal presidente dell'Aia Marcello Nicchi, nel corso di una trasmissione radiofonica: "Stiamo pensando a un reddito di cittadinanza arbitrale". L'idea è stata anticipata dal presidente dell'Aia Marcello Nicchi, nel corso di una trasmissione radiofonica. "Abbiamo dei professionisti che per arbitrare in A ed in B lasciano il lavoro. Quando finisce l'attività si ...

Reddito di cittadinanza - per chi ha già fatto domanda c’è il rischio «richiamo» : Pochi under 30, richieste prevalentemente da Sud e Isole e per il 15% presentate da cittadini stranieri: è la prima fotografia della platea di chi ha chiesto il Reddito di cittadinanza. Decreto alla Camera: per tenere conto delle modifiche in molti casi ci sarà bisogno di aggiornare o completare le richieste già presentate ...

Reddito cittadinanza : rischio richiamo per chi ha già fatto domanda : Pochi under 30, richieste prevalentemente da Sud e Isole e per il 15% presentate da cittadini stranieri: è la prima fotografia della platea di chi ha chiesto il Reddito di cittadinanza. Decreto alla Camera: per tenere conto delle modifiche in molti casi ci sarà bisogno di aggiornare o completare le richieste già presentate ...

Reddito cittadinanza - c'è una falla : erogato per tre mesi anche se non si ha diritto : Il Reddito di cittadinanza è un Far West. All'inizio beneficerà del sostegno anche chi, in realtà, ha un Reddito superiore alla soglia stabilita dall'esecutivo per accedere alla misura anti-povertà. ...

"Per avere il Reddito di cittadinanza fate così - non controllano" : licenziato dipendente Caf : Dopo la denuncia del vicepremier Di Maio e le indagini, il dipendente è stato "tagliato". Il caso - che aveva travolto un...

Reddito di cittadinanza - c'è una falla : erogato per tre mesi anche se non si ha diritto : Il Reddito di cittadinanza è un Far West. All'inizio beneficerà del sostegno anche chi, in realtà, ha un Reddito superiore alla soglia stabilita dall'esecutivo per accedere alla misura anti-povertà. ...