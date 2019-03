Reddito di cittadinanza, chi ha già presentato domanda rischia di essere riconvocato

(Di martedì 19 marzo 2019) Per chi ha giàper ildidal 6 marzo c'è il rischio diriconvocati ai Caf o alle Poste per fornire altri documenti e alcune certificazioni. Un rischio concreto per i cittadini stranieri extra-Ue che dovranno presentare alcuni certificati provenienti dai loro paesi d'origine.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...