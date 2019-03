ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Entrata in scena per la variazione della Fata Confetto di Schiaccianoci sento mia figlia piangere. L’istinto mi farebbe scendere dal palco per raggiungerla. Ma la lucidità mi riporta alla realtà: va tutto bene, si è solo emozionata ed è con la nonna”. 29 anni e tre figli,deldidal 2017,riesce a esprimere le sfumature più intime dei personaggi femminili del balletto con la massima naturalezza. La stessa naturalezza con cui, quando torna a casa, racconta le fiabe che interpreta sul palco a Emanuele, sei anni, Margherita, quattro, Dorotea, sei mesi.Stella della danza e madre di tre figli. Come si fa a gestire tutto? Ammetto che non è facile. Specie se non si ha una rete familiare vicina. Mio marito, anche lui ballerino al, mi dà una grande mano. E poi ci sono le baby sitter, gli amici, mia madre che si trasferisce a...

TutteLeNotizie : Rebecca Bianchi, étoile del Teatro dell’Opera di Roma: “La vita tra il teatro e i miei tre… - Plume_Rebecca : RT @_Litote: L'unica cosa certa della mia vita è che non riesco a leggere la parola 'bianchi' in maniera normale perché la immagino sempre… -