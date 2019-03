Real Madrid-Pjanic | Zidane vuole il bosniaco | pronta l’offerta?

Il Real Madrid pronto a rivoluzionare la rosa : Zidane vuole pescare in Serie A : Zinedine Zidane vuole una rosa del tutto nuova in vista della prossima stagione, il Real Madrid opererà copiosamente sul mercato Zinedine Zidane è tornato al Real Madrid dopo qualche mese di pausa. Il club madrileno ha vissuto un inizio di annata horror e la stagione è ormai compromessa. Zidane però, prima di tornare in sella, ha chiesto alcune rassicurazioni in merito al calciomercato che i blancos metteranno in atto nella prossima ...

Éder Militão al Real : solo l’ultimo degli affari sull’asse Oporto-Madrid : I blancos hanno messo a segno il primo colpo nella nuova era di Zidane, pagando la clausola rescissoria di 50 milioni per il difensore brasiliano Éder Militão. Ma questo è solo l’ultimo, in ordine di tempo, degli affari tra i portoghesi e il Madrid. Un ottimo rapporto in termini di mercato quello tra le due società, iniziato nel 2007 con Pepe, centrale difensivo pagato dal Real 30 milioni di euro, che divenne ben presto un pilastro ...

«Real Madrid all'assalto di De Gea : Courtois complica l'affare» : ROMA - Con il ritorno di Zidane sulla panchina del Real Madrid ci potrebbero diversi cambiamenti nella rosa dei blancos in vista della prossima stagione. In estate il club madrileno potrebbe decidere ...

Basket – Il Real Madrid prepara il colpo ad effetto : nel mirino Nando De Colo del CSKA Mosca : Il Real Madrid prepara il colpo per la prossima stagione: occhi puntati su Nando De Colo in scadenza con il CSKA Mosca in estate Il Real Madrid si trova attualmente al secondo posto nel campionato spagnolo, stessa posizione che occupa anche in Eurolega in coabitazione con il CSKA Mosca. Il tutto dopo aver lasciato partire un fenomeno del calibro di Luka Doncic, mica male! In casa madrilena però, si studia già il mercato per la prossima ...

Cristiano Ronaldo a Madrid - accolto dai tifosi del Real : 'Torna' : È arrivata la sosta del campionato e sarà occasione per molte squadre di ricaricare le pile in vista di una finale di stagione davvero interessante. In Italia, se la corsa alla scudetto è praticamente già decisa, con la Juventus a +15 sul Napoli, per tutti gli altri obiettivi la lotta si fa davvero bella. A proposito dei bianconeri, dopo l'importante successo negli ottavi di ritorno di Champions League contro l'Atletico Madrid, l'attesa ...

Real Madrid - Zidane rivoluziona i blancos : ecco le idee di mercato : Real Madrid Zidane – Una vera e propria rivoluzione quella che ci sarà, al termine della stagione, in casa del Real Madrid. Zidane ha infatti intenzione di cambiare tutto. Gli obiettivi per il rafforzamento della squadra sono quelli che tutti conoscono: per il centrocampo, il belga Eden Hazard del Chelsea e il danese Christian Eriksen del Tottenham, più il […] L'articolo Real Madrid, Zidane rivoluziona i blancos: ecco le idee di ...

Varane vuole lasciare il Real Madrid! Duello Juve-United - ecco quanto costa : Raphael Varane pensa di lasciare il Real Madrid. Il difensore francese, campione del mondo con la nazionale transalpina e nella classifica dell'ultimo Pallone d'Oro, è alla ricerca di nuove sfide e, come scrive L'Equipe , vuole lasciare le Merengues , nonostante il ritorno del ...

Il rimpianto di Justin Kluivert : “sarebbe bello essere ancora all’Ajax - avrei voluto battere il Real Madrid con loro” : Justin Kluivert pensa ancora all’Ajax e loda il successo degli ex compagni contro il Real Madrid: a Roma periodo difficile per l’olandese Nostalgia di casa per Justin Kluivert. Il talento olandese, sbarcato a Roma la scorsa estate, accompagnato da grandi aspettative, non ha fin qui mantenuto gli standard che ci si aspettavano da lui. Talento a sprazzi, tanta panchina e poche chance avute e Realmente sfruttate con Di Francesco. ...

Rivoluzione Real Madrid : Zidane vuole Manè e tenta Hazard : Madrid - Prende forma, almeno nelle intenzioni, il nuovo Real Madrid. Zidane, tornato sulla panchina delle merengues , starebbe pensando a Sadio Mané, secondo quanto rivela " France Football ". Torna ...

Mercato Juventus - da Marcelo a Navas : nuove opportunità dal Real Madrid : Mercato Juventus – L’arrivo di Zidane a Madrid ha scombinato i piani bianconeri, sia per la successione in panchina di Allegri sia per il Mercato. Sono cambiate tante cose con l’arrivo di Zidane in panchina. Con il francese il Real Madrid sta recuperando calciatori che sembravano destinati all’addio in estate. Il primo nome è ovviamente Isco, tornato protagonista, dopo […] More

Ronaldo-Real Madrid - gli chiedono di tornare : CR7 risponde così -VIDEO- : Ronaldo-Real Madrid – Dopo il ritorno di Zidane sulla panchina del Real, si è parlato tanto di un possibile ritorno di CR7 alla Casa Blanca. Voce subito smentita, ancor di più col rimonta all’Atletico. Nelle ultime ore però Cristiano Ronaldo è a Madrid. Sia chiaro, non per questioni relative al calcio ma a causa dell’apertura […] More

Inter - il Real Madrid prepara l'affondo per Icardi : arriva la chiamata di Zidane (RUMORS) : Il caso Mauro Icardi potrebbe presto rientrare visto che la vittoria nel derby di ieri contro il Milan ha riportato il sereno nell'ambiente Inter. Venerdì è in programma un incontro tra il centravanti argentino e Steven Zhang, con il presidente tornato a Milano da una settimana e messosi subito in azione per risolvere la questione. L'ormai ex capitano potrebbe tornare a lavorare in gruppo settimana prossima mettendosi a disposizione di mister ...

Calciomercato Juventus - James Rodriguez lascerà Bayern e Real Madrid a fine stagione : C’è una buona notizia per il Calciomercato della Juventus. James Rodriguez la prossima estate lascerà il Bayern Monaco e non tornerà al Real Madrid, club che detiene il suo cartellino. Il suo futuro quindi è tutto da decifrare con i bianconeri che da tempo studiano il mancino per dare maggiore estro alla propria rosa. Attenzione però alla concorrenza che arriva proprio dalll’Italia, il Napoli è sulle sue tracce e potrebbe così sfidare la Vecchia ...

Real Madrid-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 : programma - orario e tv : Si disputerà nella serata di mercoledì 20 la ventisettesima fatica dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano in Eurolega, contro uno degli avversari più difficili, il Real Madrid, in uno dei palasport più complessi d’Europa, il WiZink Center (il cui nome completo è l’originale Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid). Quella di mercoledì è una delle due sfide più difficili di Milano nella tranche delle ultime sei partite ...