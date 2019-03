Rachel Bilson e Ryan Hansen protagonisti di due pilot Fox di nuove serie tv : Rachel Bilson e Ryan Hansen ripartono da due nuovi progetti per Fox nella speranza che da pilot si trasformino in serie tv e che riescano a conquistare il pubblico. Rachel Bilson nello show di Tom Kapinos Rachel Bilson potrebbe tornare su Fox a distanza di dodici anni da The O.C. dove ha recitato tra il 2003 e il 2007. Recentemente vista anche nel flop crime Take Two, Bilson sarà la protagonista del pilot dramedy antologico intitolato per il ...