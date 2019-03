Quell' operazione mediatica per far fuori mezza Italia

ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019) N el Transatlantico di Montecitorio, Renata Polverini, deputata di Forzacon un lungo passato nel sindacato, si interroga su vicende e costumi che hanno un impatto sulla politica. "Sono perplessa spiega appena ho letto la notizia della tragica morte di Imane Fedil, ho subito pensato che qualcuno avrebbe strumentalizzato la notizia contro Berlusconi. Un'enormità che, puntuale, subito è stata ventilata da qualche giornale, non fosse altro per ipotizzare, per l'ennesima volta, la fine politica del Cav. Dall'altra parte ho letto la dichiarazione della Maglie contro la ragazzina nuovo idolo dell'ambientalismo, Greta: uno può esser d'accordo o meno con Greta, ma non puoi dire la metterei sotto con la macchina. La verità è che tutto ciò che c'è al centro, nella terra di mezzo, per citare Tolkien, tra la destra di Salvini e il nuovo Pd ancorato a sinistra di Zingaretti o il grillismo, dà ...

