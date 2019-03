Psicologia | in crisi per colpa dei social | 78% condizionato da influencer

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Immagini di fisici scultorei e messaggi di diete miracolose per una linea da top model. Così lo specchio deinetwork miete vittime tra uomini e donne inper via del confronto con– il 78% ammette di esserne– e divi del cinema. L’idea di dover piacere a tutti i costi aumenta il desiderio di ritocchi, insieme a una crescente ossessione per il cibo e al rischio di vere e proprie patologie. “Inetwork sono diventati dei luoghi digitali che amplificano la visibilità delle nostre vite“, spiega all’Adnkronos Salute Paola Vinciguerra, psicoterapeuta e presidente Eurodap (Associazione europea disturbo da attacchi di panico). “L’immagine corporea è costantemente messa a confronto, attraverso le pubblicazioni condivise di foto e video sui diversi, con quella di qualcun altro e, da lì, sottoposta a ...

