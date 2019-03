Psa-Fca | la famiglia Peugeot pronta a sostenere la fusione

Alleanza Fca-Psa? Nascerebbe un colosso globale da 9 milioni di auto : L’ipotesi di un’Alleanza tra Fca e Psa diventa sempre più reale. Dopo l’apertura al Salone di Ginevra su nuove partnership da parte dei rispettivi amministratori delegati, Mike Manley e Carlos Tavares, la conferma arriva direttamente da Robert Peugeot. Il possibile matrimonio con il gruppo italo-americano porterebbe a nuovi scenari in grado di modificare radicalmente l’offerta e la presenza a livello mondiale ...

Psa-Fca - la famiglia Peugeot sostiene l'idea della fusione : La famiglia Peugeot è pronta a sostenere Psa, Citroen, Ds, Opel, Peugeot e Vauxall, e il numero uno Carlos Tavares in possibili operazioni di fusione o acquisizione, incluse quelle che riguardano il ...

Fca vola in Borsa a +5% - si rafforza ipotesi di fusione con Psa : Roma, 19 mar., askanews, - Fiat Chrysler corre in Borsa con il rafforzarsi delle ipotesi di una fusione con il gruppo Psa. La famiglia Peugeot è pronta ad appoggiare Psa e il suo amministratore ...

Fca svetta sul listino sulle voci di matrimonio con Psa : MILANO - Il titolo Fca svetta sul listino principale di Piazza Affari, dove arriva a toccare un progresso del 3,5% in una giornata sostanzialmente incolore per i mercati europei, salvo poi ritracciare ...

FCA in fermento su possibile matrimonio con Psa : Ottima performance a Piazza Affari per Fiat Chrysler , che scambia in rialzo del 5,15% sulle voci di una possibile fusione con PSA Peugeot Citroën Group . In un'intervista al quotidiano francese Les ...

Fca : Borsa crede ad alleanza con Psa - +5% : ANSA, - MILANO, 19 MAR - La speculazione si scatena in Borsa e spinge il titolo Fca, +5,54% a 13,45 euro, sulle attese per una possibile fusione con Psa. Gli analisti però non si aspettano un accordo ...

Gruppo Psa - Pronti a nuove alleanze - anche con FCA : La famiglia Peugeot, socio rivelante del Gruppo PSA per quanto non più di controllo, è pronta a sostenere l'amministratore delegato Carlos Tavares nella ricerca di nuove acquisizioni o alleanze, anche con la Fiat Chrysler Automobiles. "Abbiamo supportato il progetto Opel sin dall'inizio. Se si presenta un'altra opportunità, non ci fermeremo. Carlos lo sa", afferma Robert Peugeot, numero uno della holding della famiglia transalpina FFP, ...

Manley non ha dubbi : grazie all’alleanza FCA-Psa “abbiamo una forza mai avuta prima” : L’alleanza FCA-PSA farebbe crescere Fiat in Europa e favorirebbe il ritorno di Peugeot in America Uno degli ostacoli più grandi alla diffusione di massa delle auto 100% elettriche, oltre ovviamente all’inadeguatezza delle infrastrutture che non sono attualmente pronte ad accogliere le necessità e le richieste di un mercato ampiamente elettrificato, è sicuramente quello degli ingenti costi di progettazione e sviluppo di veicoli ...

Gruppo FCA - Tavares-Manley - quel botta e risposta sullalleanza con Psa : PSA chiama, FCA risponde (ma senza sbilanciarsi). Niente uscite in pubblico qui a Ginevra, solo uno scambio di reciproche aperture a mezzo stampa, per il momento, con Carlos Tavares che incontrando i giornalisti ha alluso a nuovi orizzonti dopo il risanamento del business della Opel (tornata agli utili dopo venti anni) e Mike Manley che ha fatto altrettanto, ricambiando su note molto simili.Tutti parlano con tutti, sempre (cit.). Tutto avviene ...

Psa - AD Carlos Tavares : "Alleanza con Fca? Tutto aperto" : Psa studierà le opportunità di alleanze o fusioni con i concorrenti, senza escludere l'opzione Fiat Chysler. Lo afferma l'amministratore delegato Carlos Tavares, intervistato al salone dell'auto di ...

Fca conferma gli investimenti E Manley non chiude la porta a Psa : Il lancio della 500 elettrica a Mirafiori, la nuova Maserati Alfieri Modena, le versioni ibride su Renegade e i primi investimenti sulle strutture di Pomigliano. Alla suo debutto al Motor Show di Ginevra (l'anno scorso era stato presente come numero uno di Jeep a fianco di Sergio Marchionne), Mike Manley conferma, dopo una revisione del piano industriale annunciato in autunno conseguente all'introduzione dell’ecotassa e ...

Psa : alleanza con Fca? Tutto aperto - possiamo sognare ogni cosa : Ginevra, 5 mar., askanews, - Il gruppo automobilistico Psa valuterà tutte le opzioni per possibili alleanze, inclusa Fiat Chrysler. Lo ha detto l'amministratore delegato del colosso francese Carlos ...

Fca - Manley : "Avanti con gli investimenti in Italia. Psa? Aperti ad alleanza se ci rafforza" : MILANO - Il piano di investimenti da 5 miliardi per le fabbriche italiane di Fca va avanti. Lo ha confermato l'ad Mike Manley in un incontro con la stampa al Salone di Ginevra. Quanto ai piani futuri ...