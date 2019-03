Pronto decreto Brexit | c' è anche la Gacs

Brexit - Pronto il decreto per evitare il cortocircuito della finanza : MILANO - Un passaggio normativo fondamentale per evitare il cortocircuito delle banche e della finanza in genere, in caso di divorzio traumatico tra la Gran Bretagna e l'Unione europea il prossimo 29 ...

Decreto Anti-Droga - pene per chi spaccia dai 3 anni ai 6 - Salvini è Pronto per la proposta : Matteo Salvini è pronto a combattere lo spaccio con un Decreto che potrebbe cambiare la situazione attuale Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Montecitorio ha commentato così il terribile incidente avvenuto stanotte nelle Marche, a Recanati, in cui ha perso la vita una coppia di genitori, per colpa di un uomo che guidava sotto … Continue reading Decreto Anti-Droga, pene per chi spaccia dai 3 anni ai 6, Salvini è pronto per la ...

Xylella - Centinaio : 'Il 26 febbraio decreto Pronto da portare in Puglia' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Trump Pronto a firmare decreto per evitare un nuovo shutdown : NEW YORK - «Non voglio vedere un nuovo shutdown. Lo shutdown è una cosa terribile. Una cosa che la maggior parte della gente non capisce», dice Donald Trump. È una corsa contro il tempo. Alla ...

Pensioni Q100 e Reddito di Cittadinanza : decreto legge potrebbe essere Pronto entro oggi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 24 gennaio 2019 vedono arrivare un'importante agenzia di stampa in merito al decreto legge sul pacchetto Pensioni e sul Reddito di Cittadinanza. Il provvedimento potrebbe infatti ricevere oggi il via libera della RdS ed essere quindi firmato dal Presidente della Repubblica. Nel frattempo il Premier Conte ribadisce la sostenibilità della quota 100, mentre dall'opposizione prosegue il pressing sui ...

Brexit - Tesoro : Pronto decreto legge in caso di no-deal : Il ministero dell'Economia ha definito le misure necessarie per garantire la piena continuità di mercati e intermediari in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea senza accordo.