Pronostico Belgio vs Russia | Qualificazioni Euro2020 21-03-2019 e formazioni

lanotiziasportiva

(Di martedì 19 marzo 2019) Euro 2020, Gruppo I,, probabilied analisi divs, 21-3-Primo turno di qualificazione per il Gruppo I che vede subito calato il big match – le altre del girone sono Scozia, Cipro, Kazakistan e San Marino – tra due delle deluse della Uefa Nations League.Ilsi è infatti visto sfumare il primo posto nel girone in poco più di un’ora, con la Svizzera capace di rimontare ed imporsi per 5-2 portando a proprio favore la differenza reti; lasi è invece giocata la promozione in Serie A perdendo l’ultimo, decisivo match contro la Svezia fuori casa per 2-0. Il, ovviamente, sorride alle Furie Rosse terze classificate al mondiale.Come arrivano?I belgi hanno diverse defezioni importanti, tra tutti Kompany, De Bruyne e Witsel (a cui si aggiunge quella di Nainggolan per motivi, oltre che di condizione, ...

camilliadi : Belgio vs Russia - 21/03/2019 Qualificazioni Europei Gruppo C: il pronostico -