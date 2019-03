Primi instore di Fiorella Mannoia per Personale | nuovo album dal 29 marzo prima del tour

optimaitalia

(Di martedì 19 marzo 2019)Sono ufficiali idiperdal 29che darà un seguito ideale a Combattente, già portato sul palco del Festival di Sanremo attraverso il singolo Che sia benedetta scritto per lei da Amara. Gli appuntamenti con i fan cominciano direttamente con la data di rilascio dell'e continuano nelle settimane successive fino ad arrivare a ridosso delche inizierà da Firenze con la tappa al Teatro Verdi per la quale sono già in prevendita i biglietti. Ilè già stato anticipato da Il peso del coraggio, per il quale ha ritrovato l'autrice di Che sia benedetta, che ha portato anche sul palco del Festival di Sanremo 2019 al quale ha partecipato come super ospite a due anni dalla sua ultima partecipazione in gara. Ildedicato asembra già avere la portata di quello proposto per Combattente, con il ...

