Presidente FIGC Gravina | ' Pro Piacenza? Può ricapitare Sulle plusvalenze'

Torino - sospiro di sollievo per Cairo : il TFN della Figc proscioglie il Presidente granata : Niente sanzione per il presidente del Torino , prosciolto dall’accusa di aver leso la reputazione della classe arbitrale dopo il derby con la Juventus Il Tribunale federale nazionale della Figc ha prosciolto il presidente del Torino , Urbano Cairo , dall’accusa di avere espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale dopo il derby perso contro la Juventus. La procura federale aveva richiesto ...

Polemiche per i “vecchi scudetti”? Il Presidente della Figc - Grabriele Gravina - ha la soluzione : Il presidente della Figc , Grabriele Gravina , ha parlato delle Polemiche per l’assegnazione di alcuni scudetti che stanno facendo discutere Il presidente della Figc , Grabriele Gravina , ha illustrato al consiglio federale una proposta relativa all’istituzione di una commissione che analizzi, con un approccio storico e scientifico, le diverse richieste arrivate riguardo l’assegnazione di scudetti relativi a stagioni sportive ...

Albertini torna in FIGC : è il nuovo Presidente del settore tecnico : Demetrio Albertini sostituisce Gianni Rivera in FIGC dove assume l'incarico di presidente del settore tecnico L'articolo Albertini torna in FIGC : è il nuovo presidente del settore tecnico è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Squalifica Koulibaly – Ricorso rifiutato - le motivazioni del Presidente della Corte d’appello Figc : Rigettato il Ricorso di Koulibaly per le due giornate di Squalifica: il presidente della Corte d’appello Figc spiega le motivazioni della decisione “Tutta la mia solidarietà alla persona per i cori, ma serve il rispetto delle regole. Le regole non le possono cambiare i giudizi“. Lo dice Piero Sandulli, presidente della Corte d’appello della Figc, in merito alla decisione di non accogliere il Ricorso del Napoli, ...