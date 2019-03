Presentato il nuovo Regolamento per lo svolgimento eventi sportivi a Roma

Apple ha Presentato il nuovo iPad Air e il nuovo iPad mini : Apple ha presentato il nuovo iPad Air e il nuovo iPad mini, la cui ultima versione era stata lanciata nel 2015. Lo schermo del nuovo iPad Air è di 10,5 pollici, mentre le dimensioni dell’iPad mini rimangono fisse a 7,9

Il DualShock 4 Alpine Green è il nuovo controller Presentato da Sony : Se siete alla ricerca di un nuovo controller PS4 forse vi interesserà sapere che Sony ha da poco presentato il suo nuovo DualShock 4 Alpine Green.Di seguito potete trovare la presentazione dell'articolo, riportata dal PlayStation.blog:"Aggiorna la tua dotazione di gioco con questo DualShock 4 Special Edition. Disponibile in tutta la regione a partire dal 15 aprile 2019, il nuovo controller wireless DualShock 4 Alpine Green è caratterizzato da un ...

Needy è il nuovo singolo di Ariana Grande - Presentato agli iHeartRadio Awards 2019 con quartetto d’archi (video e testo) : Needy è il nuovo singolo di Ariana Grande, o così lascia intendere l'esibizione della popstar agli iHeartRadio Awards 2019 di Los Angeles, in scena al Microsoft Theater il 14 marzo. Premiata come artista dell'anno, la Grande non ha potuto ritirare personalmente il premio assegnatole dalla celebre emittente perché impegnata a preparare il debutto del suo Sweetener Tour 2019 che partirà il 19 marzo. Così il presentatore Pharrell Williams, che è ...

Tesla ha Presentato Model Y - il suo nuovo SUV compatto : Tesla, l’azienda statunitense di Elon Musk produttrice di automobili elettriche, ha presentato la sua nuova attesa Model Y, un SUV compatto che sarà messo in vendita a partire dal prossimo anno. Il nuovo Modello sarà disponibile in varie configurazioni, a

I Love You - il nuovo singolo di Ghali Presentato al carcere di San Vittore : Ad un anno da Cara Italia, il singolo Triplo Platino con oltre 107 milioni di visualizzazioni per il video, Ghali torna con il singolo I Love You , in uscita il 15 marzo. Se Cara Italia era una ...

La principessa Beatrice ha Presentato ufficialmente il nuovo fidanzato - che ha origini italiane : Si chiama Edoardo Mapelli Mozzi The post La principessa Beatrice ha presentato ufficialmente il nuovo fidanzato, che ha origini italiane appeared first on News Mtv Italia.

Mazda a Ginevra ha Presentato il Crossover “Di Mezzo” - il nuovo CX-30 [+ Galleria] : Mazda Motor Corporation ha presentato, in anteprima mondiale, al pubblico al Salone Internazionale di Ginevra, il secondo modello della sua gamma di nuova generazione, il SUV Crossover compatto Mazda CX-30. Elemento fondamentale della gamma, la CX-30 verrà commercializzata in tutto il mondo e sarà in vendita in Europa a partire da questa estate. La CX-30 è un nuovo Crossover compatto che combina l’immagine robusta di un SUV con l’elegante ...

GUBBIO - Presentato nuovo GESTORE 'GESENU' : GUBBIO - E' stato PRESENTATO questa mattina in Sala Consiliare il NUOVO servizio di Raccolta Differenziata nel Comune di GUBBIO, affidato tramite gara all'azienda umbra 'GESENU', che ha iniziato l'...

Bolzano - il nuovo libro del sindaco Caramaschi Presentato dalla massoneria : è polemica : E' polemica a Bolzano intorno al primo cittadino, Renzo Caramaschi, che ieri sera è stato ospite del Grande Oriente d'Italia presso la sua storica sede di rappresentanza della villa 'Il Vascello', a Roma. Il Goi, come ben si sa, è la loggia massonica più antica d'Italia. Fondata nel lontano 1805, oggi conta numerosissime logge ad essa affiliate, e nel corso degli anni è divenuta famosa per il caso che ruotava intorno alla P2, la loggia coperta ...

Mazda CX-30 - il nuovo crossover Presentato al Salone di Ginevra : Al Salone di Ginevra la Mazda ha presentato il suo nuovo crossover, sportivo e compatto: il CX-30 . Una quattro ruote sobria, elegante e già pronta per la commercializzazione. Nella gamma Mazda, CX-30 ...

Nissan : nuovo concept IMQ sarà Presentato al Salone Internazionale di Ginevra [GALLERY] : 1/33 ...

Smart Forease+ – Al Salone di Ginevra 2019 sarà Presentato il nuovo hardtop #rooflove [GALLERY] : #rooflove: l’hardtop secondo Smart. E molto più che di semplice elemento: è forma e funzione. Smart Forease+, che verrà presentata al Salone di Ginevra 2019, è compatta e dinamica come il modello precedente, ma offre in più il vantaggio del tetto, per affrontare ogni condizione atmosferica Smart Forease+ non è una semplice showcar, ma rappresenta l’essenza del marchio Smart. Ecofiendly e al tempo stesso dinamica, con una carattere ...

FOTO Nuovo body dell’Italia di ginnastica artistica - Presentato il leotard da prova podio : stupenda realizzazione in nero : Oggi al PalaYamamay di Busto Arsizio è stato presentato ufficialmente il body da prova podio che la Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile indosserà nei prossimi mesi. Si tratta della nuova creazione di Sigoa che da quest’anno realizza i leotard per le azzurre, un bellissimo capo unico nel suo genere: nero in tessuto lurex con applicazioni in tulle, stupendi inseriti tricolore, manica a tre quarti. Oggi è stato indossato ...

Death Stranding omaggia Marry Poppins con il nuovo personaggio Presentato : Ogni tanto torniamo a parlare di Death Stranding, con la speranza di avere qualche nuova informazione per capire di più sul gioco.Ebbene, questa volta possiamo apprendere di un nuovo personaggio presentato, il quale omaggia niente meno che Mary Poppins. Questo personaggio, di cui possiamo vedere un'immagine condivisa da Hideo Kojima, sarà interpretato da Léa Seydoux. Non sappiamo come si chiama, ma è apparso nel trailer dell'E3 2018, e il suo ...