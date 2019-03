Prato | svastica sulle sedi Anpi e Pd Il segretario dem | “Nessuno si farà intimidire”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Unae la scritta “Dux” sono comparsedell’e del Pd di. Un episodio che arriva dopo che le richieste di partiti e associazioni di sinistra (a partire dal sindaco Matteo Biffoni) alla questura di vietare la manifestazione nazionale di Forza Nuova per celebrare i cento anni dalla nascita dei fasci di combattimento.A commentare l’atto vandalico è Angela Riviello, presidente provinciale dell’: “Non ci intimidiscono le azioni dei vigliacchi, di chi sa usare solo violenza e volgarità perché non ha altri argomenti – scrive su facebook – Fermiamo la manifestazione fascista a! Chiediamo al questore al prefetto alle istituzioni tutte di decidere presto, chiediamo che il coro democratico che si è alzato in città non resti inascoltato”. Ha parlato anche ildel Partito Democratico Gabriele ...

giornalettismo : A #Prato è stata disegnata una svastica e una scritta «Dux» sui muri della sede #Anpi. E sabato, in città, è previs… - eccapecca : #Prato. #Nazismo Sorci #Odio autorizzato in azione. Chiudete le fogne - lanarchia : RT @Italiantifa: Minacce svastica alla sede Anpi di Prato. Una svastica e le scritte 'arriviamo' e 'dux' sono comparse questa mattina, scri… -