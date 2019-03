Ponte Morandi L’inchiesta si complica | anche i nuovi indagati ammessi all’incidente

Ponte Morandi - summit in Procura : L’incontro si è tenuto alcuni giorni fa in Procura: all’ordine del giorno la questione amianto. Nuovo esposto dei vigili del fuoco

Ponte Morandi - la quarta trave è a terra. Discesa completata dopo sei ore | : L’operazione era iniziata alle 12.04 ed è terminata alle 18.12. Il taglio era stato effettuato nella notte |

Genova - Ponte Morandi : giù la 4ª trave del moncone ovest : Effettuato nella notte il taglio della 4ª trave “gerber” sul lato ovest di Ponte Morandi, a Genova: grazie agli “strand jack” (sistema di sollevamento con cavi) inizierà poi la calata a terra. Al termine delle operazioni rimarranno solo 2 travi del troncone ovest da smontare. I lavori proseguono, nonostante l’inconveniente della demolizione della pila 8 con l’esplosivo: inizialmente era prevista sabato scorso, ...

Ponte Morandi : ecco chi sono i 74 indagati : La Procura di Genova ha reso pubblica la lista aggiornata degli indagati per il crollo del Ponte Morandi, del 14 agosto scorso. I nomi iscritti nel registro sono in tutto 74. Ad alcuni, già noti, vengono addebitate nuove ipotesi di reato. Nei confronti degli altri, finora non iscritti nel registro degli indagati, si legge nella nota della Procura, sono emersi indizi di responsabilità. La novità, per tre di essi, è la contestazione del reato di ...

No - Giuseppe Conte non ha tagliato una torta che raffigura il Ponte Morandi : (foto: Fincantieri) Tutto è nato da una foto in posa: il premier Giuseppe Conte è il protagonista del taglio di una torta cerimoniale su cui spicca una decorazione in pasta di zucchero a forma di ponte. Accanto a lui c’è Angelo Tosoni, sindaco di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, dato che la celebrazione è per l’inaugurazione del nuovo stabilimento di Fincantieri Infrastructure in Veneto. Nel giro di poche ore ...

Da Ferentino al Ponte Morandi - i lavori sospetti affidati da Autostrade : Non solo sul Ponte Morandi e non solo dopo il suo crollo. I sospetti di sottovalutazione dei rischi sulla rete di Autostrade per l’Italia (Aspi) e di aggiustamento a posteriori di verifiche tecniche partono – riguardo ai vent’anni di gestione Benetton – da fatti della seconda metà del decennio scorso...

[Il commento] Conte - il Ponte Morandi e la torta di Fincantieri : così il web per la prima volta si è indignato contro gli indignati : ... falcidiate dalla crisi che ha pesantemente investito il settore, siamo intervenuti per evitare che scomparissero attività che hanno reso l'Italia famosa nel mondo. Siamo estremamente grati al ...

Ponte Morandi. Sdegno per la foto Fincantieri. Aspi finisce sotto la lente anche a Roma : In attesa del piano di contenimento dell’amianto e del via libera da parte di Arpal e Asl, l’abbattimento della pila 8 del viadotto Polcevera prevista per sabato (inizialmente previsto per il 9 marzo e poi slittata di una settimana per il rischio di presenza di amianto nel pilone) è stato cancellato. Repubblica Genova scrive che ad attestarlo è “una mail interna alla Siag di Parma”, la società di esplosivistica cui Omini, capofila ...

Ponte Morandi e l’amianto nella “pila 8” : L’agenzia ha risposto alle parole del primo cittadino, rivelando di non essere mai stata chiamata a verificare i resti del viadotto nel cantiere della demolizione

Morandi - Conte taglia torta a forma di Ponte a inaugurazione dello stabilimento Fincantieri. “Era solo logo della società” : Una torta a forma di ponte. È quella che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è trovato a tagliare lunedì, quando, in visita allo stabilimento Fincantieri di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, ha inaugurato lo stabilimento dove verranno realizzate le lamiere destinate al nuovo viadotto di Genova, crollato il 14 agosto 2018 causando 43 morti. Lo scatto realizzato durante la visita non è passato inosservato all’opposizione ...

Ponte Morandi - salta anche il piano B : Domani la decisione, ancora dubbi sull’uso dell’esplosivo. Improbabile rispettare la data di sabato 16 marzo |