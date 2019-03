Polisportiva Borghesiana volley | come cresce l’Under 18-Terza divisione di coach Scatigna

romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2019) Roma – Tanto lavoro e qualche boccone amaro mandato giù nella prima parte della stagione, poi un 2019 decisamente più soddisfacente. Il gruppo del18 femminile della(che da quasi due mesi gioca anche nel campionato diopen) sta sicuramente raccogliendo i frutti di tanta fatica. Le ragazze diGiampierosaranno protagoniste domani nella prima gara del tabellone finale del campionato Under 18.“Affronteremo la Diamond Roma nella gara d’andata, mentre il ritorno è previsto per il primo aprile – racconta– Sappiamo poco o nulla delle avversarie, ma cercheremo di fare il massimo e passare il turno. Non vogliamo pensare troppo più in là, ma solo ad ogni singola gara del nostro percorso”.Sabato, intanto, le ragazze capitoline hanno conquistato la seconda vittoria nel campionato dipiegando ...

