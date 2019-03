Pio e Amedeo al Serale di Amici 2019 : Pio e Amedeo Anche quest’anno Amici avrà una parte comica e di intrattenimento ad intervallare le sfide tra la squadra bianca e la squadra blu. Al Serale, al via in prima serata su Canale 5 sabato 30 marzo, ci saranno Pio e Amedeo. Dopo l’ospitata nella finale della passata edizione, Maria De Filippi ha deciso di arruolare il duo di comici foggiani nel cast fisso. Pio e Amedeo, classe 1983, televisivamente parlando si sono affermati ...

Pio e Amedeo alla conquista dell’Arena di Verona : Pio e Amedeo, reduci dall’enorme successo di pubblico e critica per la loro partecipazione al Festival di Sanremo 69 e dopo oltre un anno dal tour “Tutto fa Broadway” che ha registrato il sold out al botteghino in tutta Italia, lunedì 23 settembre, andranno in scena per la loro prima volta sul palco dell’Arena DI Verona, per il debutto del loro nuovo spettacolo “LA CLASSE NON È QUA”. I biglietti per lo spettacolo (prodotto da ...

"C'è Posta per Te" con Amoroso - Pio e Amedeo e Balotelli sbanca in tv : "C'è Posta per te" si conferma leader indiscusso del sabato sera. Su Canale 5 la quinta puntata del people show di Maria De Filippi ha interessato 5.308.000 telespettatori pari al 28.64% di share. ...

Balotelli costretto a sborsare 12 mila euro per Pio e Amedeo - SuperMario compra un’auto a C’è Posta Per Te [VIDEO] : Mario Balotelli a C’è Posta Per Te’: il calciatore del Marsiglia, vessato dalle richieste di Pio e Amedeo, acquista un’auto per Gabriele A ‘C’è Posta per Te’ Mario Balotelli è grande protagonista della puntata. Maria De Filippi lo convoca in trasmissione grazie alla ‘chiamata’ di Pio e Amedeo. Il duo comico, dopo aver fatto visita al calciatore a Nizza con il programma ...

C'è posta per te del 16 febbraio : ospiti Alessandra Amoroso - Pio e Amedeo e Balotelli : Sabato 16 febbraio andrà in onda su Canale 5 in prima serata una nuova puntata di C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi che in questa stagione sta battendo tutti i record di ascolto, raccogliendo in ogni puntata più di cinque milioni di telespettatori. Al centro della trasmissione, come di consueto, storie di gente comune pronte a chiedere aiuto alla trasmissione per ricongiungersi ad una persona cara o per realizzare un sogno, ...

