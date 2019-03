scuolainforma

(Di martedì 19 marzo 2019) Nuovo articolo che vuole essere un’utile precisazione per ilATA. Oggi ci occuperemo delladi contratto riguardante le supplenze temporanee. Per farlo prendiamo in considerazione, in primis, il comma 7 dell’articolo 1 del D.M. 13/12/2000 n. 430. Il comma in questione afferma che tali supplenze possano esserete oltre la data di termine visibile sul contratto, per un periodo di tempo necessario all’espletamento di necessarie attività.Questo all’interno di istituti scolastici interessati agli esami di stato. Laviene riconosciuta nell’eventualità in cui non sia possibile svolgere tali attività, tramite l’impiego dela tempo indeterminato o supplente con incarico annuale in servizio presso la scuola in cui si verifica tale situazione.ATA:sì, ma in determinatiCome ricorda ...

PinoDurante : RT @p_durantescuola: MIUR – 19/03/2019 – Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2019/20 – Modelli – Autodichiarazioni – h… - scuolainforma : Personale ATA, proroga contratti al 31/08: ecco in quali contesti - p_durantescuola : MIUR – 19/03/2019 – Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2019/20 – Modelli – Autodichiarazioni – -