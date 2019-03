Juventus - Luciano Moggi : Perché la sconfitta col Bologna le farà solo bene : Non serve un trattato di psicologia, basta conoscere a fondo il gruppo giocatori, il loro carattere, per capire quanto conti l' adrenalina per un atleta, e quanto incida nel giocatore una prestazione con tanto dispendio di energie atletiche e mentali, come successo in Champions tra Juve e Atletico.

Festa del papà 2019 - Perché oggi si celebrano i padri : (foto: Getty Images) oggi, 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, si festeggia nel mondo cattolico la Festa del papà. Una ricorrenza celebrata in molti paesi cattolici e, in forme e date diverse, ripresa anche in altre nazioni, che ricorda la data in cui il padre di Gesù è morto. Della storia del falegname marito di Maria sappiamo poco, ne parlano Matteo e Luca nei rispettivi Vangeli. Le prime celebrazioni si situano intorno all’anno ...

19 marzo - Perché è oggi la festa del papà? : Non se ne abbiano a male i papà, ma è venuta prima la mamma. Almeno per quanto riguarda la festa. Quella dei padri è stata istituita a inizio Novecento quando già esisteva quella delle madri. Non per tutti la data è quella festeggiata in Italia, il 19 marzo, nel giorno del cattolico San Giuseppe. LA PRIMA festa DEL PAPÀ Le origini sembrano documentate negli Stati Uniti. Il 19 luglio 1910 il governatore dello Stato di Washington proclamò il primo ...

Pi greco day - oggi si festeggia il numero del mistero. Perché è così importante : Quanti misteri intorno al Pi greco , il numero più famoso del mondo, che esprime il rapporto tra circonferenza e diametro in un cerchio. Una storia che va oltre le cifre. Quel 3,14159...., di per sè, ...

Oggi un Dio non ho per Giacomo Celentano disoccupato Perché credente : “Le case discografiche mi rifiutano” : Giacomo Celentano disoccupato perché credente. Questo è quello che traspare dalla sua più recente intervista a Storie Italiane di Eleonora Daniele, alla quale ha confessato di aver intrapreso un percorso di fede da qualche anno e di essere stato completamente escluso dal mondo dello spettacolo per questo suo scagliarsi contro gli individui senza Dio. Non gli è passato per la testa che i brani non rientrassero nei gusti di chi li ha ascoltati, ...

Juventus-Atletico Madrid - Luciano Moggi : 'Monito ai gufi - Perché Allegri può farcela' : Nel 2006 il presidente del Coni, Gianni Petrucci, sentenziò: 'Chi vince troppo non fa il bene del proprio sport'. E nacque Calciopoli, complice la morte dell' Avvocato Agnelli, del dottor Umberto e dell' avvocato Chiusano. Quella Juve aveva vinto tutto fino a diventare Campione mondiale per club, oltre a ...

Nadia Toffa l’annuncio social ai fan : ”Oggi sono felicissima - ecco Perché” : È un momento particolarmente felice quello che sta vivendo Nadia Toffa. È la stessa iena a raccontare ai propri follower il suo stato d’animo. Il motivo è facilmente spiegabile. Come raccontato da Nadia Toffa su Instagram, finalmente per l’inviata e conduttrice de Le Iene è arrivato un giorno libero da impegni professionali. Per questo motivo Nadia ne approfitta per passare del tempo in famiglia, con il suo papà. ”Buongiorno, ...

Lavoro e robot : ecco Perché l'87% delle imprese assumerà nuove figure - InvestireOggi.it : Si parla ormai molto spesso del futuro del mercato del Lavoro e dei robot . La tesi secondo cui l'intelligenza artificiale ruberà tutti, o molti, posti di Lavoro è fantasiosa. La realtà è ben diversa. ...

MotoGp – Vinales deludente in Qatar - la spiegazione di Maverick : “ecco perchè oggi è stato difficile” : Le parole di Vinales al termine del Gp del Qatar: il commento dello spagnolo dopo il deludente risultato di Losail Dovizioso è il vincitore del primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Il Gp del Qatar ha regalato uno spettacolo mozzafiato con la solita bagarre al cardiopalma negli ultimissimi giri della gara, tra il forlivese della Ducati ed il campione del mondo Marc Marquez. Domenica non troppo soddisfacente per la Yamaha, che ha visto ...

Sciopero dell'8 marzo - Perché l'Italia delle donne oggi scende in piazza : Da Nord a Sud cortei, manifestazioni ed eventi per la grande giornata di mobilitazione femminista indetta da Non una di meno...

Ecco Perché gli affetti da sindrome di Down oggi hanno maggiori aspettative di vita : Vivono sempre di più, ma devono fare attenzione al tempo che scorre. Le persone affette dalla sindrome di Down oggi hanno la possibilità di arrivare molto spesso a spegnere, almeno, cinquanta ...