Pena di morte ai gay e aborto «cannibale» Le idee estreme al Congresso delle Famiglie

Congresso famiglie - il segretario vaticano Parolin : «D’accordo nella sostanza» «Pena di morte per i gay» : i temi estremi : Il Congresso in programma dal 29 al 31 marzo a Verona. La Lega pronta a partecipare, il M5S si dissocia

Dalla Pena di morte per i gay - all'aborto «da cannibali». Chi sono i relatori stranieri al Congresso delle Famiglie di Verona : Il Congresso mondiale delle Famiglie si terrà al Verona dal 29 al 31 marzo: è promosso da sigle pro life e anti-Lgbt, come Generazione Famiglia, Comitato Difendiamo i Nostri Figli, ProVita Onlus, ...

Usa - amica le affida il bimbo autistico di 4 anni - lei lo uccide : rischia la Pena di morte : È una storia davvero terribile quella che arriva dagli Stati Uniti, e precisamente da Las Vegas, città dello stato del Nevada, dove una donna di 42 anni, Crystal Stephens, è stata accusata di aver torturato un bimbo di soli 4 anni, il quale era figlio di una sua amica. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, l'omicida avrebbe ricevuto in affidamento il piccolo dall'amica stessa. Non sono ancora ben chiari i motivi che hanno portato ...

Pena di morte in Italia : uno studente veneto su due si dichiara a favore : Uno studente veneto su due è favorevole alla Pena di morte. È questo il risultato di uno studio condotto dall"osservatorio "Generazione Proteo" della Link Campus University di Roma, che ha intervistato mille ragazzi tra i 16 e i 19 anni, interpellandoli proprio su un eventuale inserimento della Pena capitale nell'ordinamento Italiano.Ecco, su 1.000 persone, 454 si sono detto favorevoli all'introduzione della Pena di morte per i reati di ...

DIARIO USA/ Pena di morte - perché l'America è infedele alla sua promessa? : Sia i liberali che i conservatori, in America nessuno ha quasi mai contestato la Pena di morte, adesso la California si ribella

La California ferma la Pena di morte - esecuzioni sospese per 737 detenuti : Il governatore dello stato americano ha deciso di fermare la pena di morte per tutti i detenuti già condannati e in attesa dell'esecuzione della sentenza. "Uccidere intenzionalmente un'altra persona è sbagliato " ha dichiarato Gavin Newsom. Critiche di Trump: "Le famiglie delle vittime non sono contenti e neanche io"Continua a leggere

California - Ue : bene moratoria sulla Pena di morte - : ...ha salutato la decisione di imporre una moratoria sull'uso della pena di morte nello stato americano della California e continuerà a incoraggiare l'abolizione di questa pratica in tutto il mondo. Lo ...

California firma moratoria su Pena morte : ANSA, - WASHINGTON, 13 MAR - Il governatore della California Gavin Newsom ha firmato l'atteso provvedimento che prevede una moratoria sulla pena di morte. Un decreto che riguarda 737 detenuti nel ...

California - il neogovernatore Newson guida la svolta sulla Pena di morte : Si apre, dunque, un'altra linea di scontro tra la Casa Bianca e il Golden State, 40 milioni di abitanti, quinto prodotto interno al mondo, più del Regno Unito. Nel biennio 2017-2018 il governatore ...

Il governatore della California firma la moratoria sulla Pena di morte : Il governatore della California Gavin Newsom ha firmato l'atteso provvedimento che prevede una moratoria sulla pena di morte . Un decreto che riguarda 737 detenuti nel braccio della morte e la cui ...

California - il governatore sospende la Pena di morte : 'Contraria ai nostri valori' : Il governatore della California, Gavin Newsom, si è impegnato negli ultimi tempi in una delicata e difficile lotta per far si che venissero sospese le pene di morte durante tutto il suo mandato. La California è lo stato americano con il maggior numero di persone recluse nel braccio della morte, ad oggi 737 sono in attesa. Il nuovo ordine interromperà tutte le esecuzioni riguardanti i detenuti tuttora imprigionati in attesa di esecuzione e ...

CALIFORNIA SOSPENDE Pena DI MORTE/ Trump vs moratoria : "affronto a parenti vittime" : CALIFORNIA SOSPENDE PENA di MORTE: Governatore Newsom firma moratoria per l'abolizione delle esecuzioni capitali. Trump, 'affronto a parenti delle vittime'

Kim Kardashian contro la Pena di morte : Kim Kardashian West continua a prendere molto sul serio il suo impegno come attivista nel mondo del corretto funzionamento del sistema giuridico della California. Solo qualche giorno fa era dilagata ...

Pena di morte sospesa in California/ "No Paese civile" : moratoria dopo 2 referendum : California sospende la Pena di morte: il Governatore dem Newsom firma la moratoria per l'abolizione delle esecuzioni capitali dopo 2 referendum 'bocciati'