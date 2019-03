Pedofilia | dimissioni dall' arcivescovo ma Papa non accetta

Pedofilia - Papa Francesco non accetta le dimissioni di Barbarin. Ma lui si ritira : ... per la prima volta le vittime hanno preso la scena, parlando loro ai vescovi di tutto il mondo riuniti in silenzio ad ascoltarle. Seppure la 'tolleranza zero' sia parola che non piace in Vaticano, ...

Il Papa respinge le dimissioni di Philippe Barbarin - condannato per aver coperto casi di Pedofilia : Papa Francesco ha respinto le dimissioni del cardinale Philippe Barbarin, condannato dal tribunale di Lione a sei mesi di reclusione con la condizionale per aver omesso abusi sessuali di altri preti su minori. "Posso confermare che il Santo Padre non ha accettato le dimissioni presentate dal cardinale Philippe Barbarin, arcivescovo di Lione", ha detto il direttore "ad interim" della Sala Stampa del Vaticano Alessandro Gisotti, rispondendo alle ...