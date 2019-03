Pattinaggio di figura – Nella notte italiana al via i Mondiali di Saitama!

sportfair

(Di martedì 19 marzo 2019), in Giappone, parte la rassegna iridata con tutti i più grandi atleti della disciplina. L’Italia si presenta con 3 pattinatori nel singolo e 4 coppie tra danza e artistico: Guignard-Fabbri, Della Monica-Guarise e Matteo Rizzo gli osservati speciali Il gran finale è pronto. A Saitama, in Giappone,tra oggi e domani, prendono il via ididi. Pronti a scendere sul ghiaccio della Super Arena tutti i più grandi interpreti della disciplina con l’Italia attesa protagonista. Quattro coppie tra artistico e danza e tre pattinatori per le gare individuali: questo il contingente azzurro per la rassegna iridata nell’Estremo Oriente. Quattro intensi giorni di gare prima del galà conclusivo in programma domenica.I primi a scendere in pista, dalle 2.30 di questasaranno le coppie di artistico. ...

